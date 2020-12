PRVI HRVAT KOJI SE CIJEPIO IMA NOVU PORUKU: ‘Poslušajte ljude koji su daleko veći stručnjaci poput profesora Đikića!’

‘Neka svatko donese vlastitu odluku, ja samo smatram da je moja dužnost kao liječnika da pokazem svojim primjerom. I najvažnije – poslušajte ljude koji su daleko veći stručnjaci u ovome području (Profesor Đikić!)’

Zlatan Ibradžić, mladi liječnik iz Siska koji radi u bolnicu Nottingham City Hospital, objasnio je na u Facebook postu zašto objavio da se cijepio protiv koronavirusa. Poručio je da svatko donese samostalno odluku o cijepljenju, ali savjetuje i da se pri tom uzmu u obzir mišljenja stručnjaka poput, kako navodi, Ivana Đikića.

“Svojim postom sam htio pokazati na svojem primjeru da sam se cijepio. Zašto? Zato što sam zdravstveni radnik koji svakodnevno radi sa kovid bolesnicima, logično je i zdravorazumski (barem po meni) da se cijepim. Sad, to što je imalo toliki odjek u Hrvatskoj prvenstveno treba zahvaliti medijima, jer ja nisam ovdje da reklamiram cijepivo (ne ljudi, nisam plaćenik, a sad, neka svatko misli što želi, we are free society, valjda). Usput rečeno, zovem se Zlatan, ne Zlatko.

Kako sam već više puta danas rekao – pa ljudi moji, ja sam se samo cijepio, nisam kročio na Mjesec, kao nešto što bi samo po sebi trebalo biti jasno, u 2020.toj., Tj., barem jest meni, kao medicinaru i građaninu svijeta.

Neka svatko donese vlastitu odluku, ja samo smatram da je moja dužnost kao liječnika da pokazem svojim primjerom. I najvažnije – poslušajte ljude koji su daleko veći stručnjaci u ovome području (Profesor Đikić!) koji vec dugo vremena pokušavaju ljudima objasniti (i od mene, veliko im, od srca, hvala na tome). Sad, tko želi, neka izvoli.

I da, nemorate vjerovati meni, niti čuti moje iskustvo. U narednim tjednima i mjesecima moći ćete čuti iskustva tisuća i milijuna drugih koji će se cijepiti”, poručio je.

Nije imao nikakvih nuspojava

U intervjuu za RTL, Ibradžić je rekao kako se osjeća nakon cijepljenja. “Nisam čak niti imao temperaturu niti ništa. Praktički niti bol. Na ubodno mjesto dobije se cjepivo u nadlakticu. Ja sam bio potpuno okej. Ja sam sutra dan komotno odradio svoju smjenu od 10 sati na Klinici za opekline i plastičnu kirurgiju”.

Uzbuđen je bio, kaže, čim je dobio svoj termin jer su sada liječnici razgrabili, tvrdi, sve do sredine siječnja. “Kad samo kažeš da postaješ dio povijesti. Fakat je tako. Idem napraviti nešto što je malo ljudi za sada napravilo, a opet je to procedura kroz koju će proći još doslovce govorimo o idućem tjednu – milijuni i milijuni ljudi”, dodao je.

