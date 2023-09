Prvog dana nove školske godine u većini će krajeva biti sunčano, ali i vjetrovito, s umjerenim i jakim sjevernim vjetrom, na Jadranu olujnom burom. Naši krajevi bit će u polju povišenog tlaka zraka, ali zbog velike razlike u tlaku zraka između sjevera i juga bit će vjetrovito, osobito na Jadranu, prognozirao je Dragoslav Dragojlović za HRT.

U ponedjeljak će u istočnim krajevima biti djelomice ili pretežno sunčano, samo ponegdje s povećanom naoblakom. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva. Podjednako toplo bit će i u središnjim krajevima gdje će biti većinom sunčano, ali i vjetrovito. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U Gorskim krajevima uz umjerenu i povećanu naoblaku ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će povremeno jak sjeveroistočni vjetar, uz obalu jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, na moru između 18 i 20. Danju od 20 do 22, uz obalu između 27 i 29.

U Dalmaciji pretežno sunčano. U njezinoj unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi. Puhat će jaka i olujna bura, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Jutarnja temperatura od 16 do 18, uz obalu između 19 i 23, a dnevna uglavnom od 26 do 29. Podjednaka temperatura bit će i na južnom dijelu, gdje će biti obilje sunčanog vremena. I ondje će biti vjetrovito s jakom i olujnom burom te sjevernim vjetrom.

DHMZ je za Srednju Dalmaciju i Velebitski kanal upalio crvena upozorenja zbog opasne olujne bure.

Idućih dana na kopnu i moru

Na kopnu od utorka do četvrtka djelomice ili pretežno sunčano, u gorskim krajevima povremeno s umjerenom naoblakom. U prvom dijelu utorka bit će vjetrovito s umjerenim do jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će do kraja dana oslabjeti. U srijedu i četvrtak vjetar većinom slab. Temperatura zraka u postupnom porastu.

Idućih dana na moru pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U utorak još vjetrovito s jakom i olujnom burom, koja će u srijedu oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.