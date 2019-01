PRVI CRODEMOSKOP U IZBORNOJ GODINI: SDP dotaknuo novo dno, Živi zid još raste, no najveće iznenađenje je među malim strankama

HDZ uvljerljivo vodi, a i nitko dobiva na popularnosti

Prema prvom CROdemoskopu, kojeg za RTL provodi Promocija plus, HDZ je uvjerljivo prvi s 29,1 posto podrške. Daleko iza je SDP, sa do sada najnižih 16,1. Živi zid zaostaje za njima na razini statističke pogreške te mu je anketa dala 13,7 posto podrške. Most se mora zadovoljiti sa 7,2 posto podrške.

U usporedbi s prošlomjesečnim CRO demoskopom, HDZ je narastao za čitav postotni bod, SDP pao 0,9, Živi zid oprilike za toliko narastao (u prosincu su imali 12,4 posto podrške), a neznatno je pao i Most.

Neovisni za Hrvatsku najbliže pragu

Prema anketama, ni jedna druga stranka ne bi prešla izborni prag, a među malim najveću podršku uživa Neovisni za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića kojima bi glas dalo 2, 9 posto Hrvata. HSS-u bi pripalo 2,6 posto potpore, stranci Milana Bandića 1,9, a sadašnjem koalicijskom partneru HDZ-a, HNS ima od tek 1,7 posto.

Nitko dobiva na popularnosti

Građani i dalje najčešće odgovaraju da im baš nitko nije najpozitivniji političar dok u takvom svjetlu i predsjednicu i premijera i dalje vidi tek 20-ak posto ispitanika – točnije 18,6 posto ispitanika smatra da je Kolinda Grabar Kitarović najpozitivnija, a 11,2 to misli za Plenkovića. U odnosu i na prošli demoskop i na onaj prije godinu dana, porastao je čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić kojeg najpozitivnijim smatra 6,4 posto. S 5,4 posto među top pet najpopularnijih je Zoran Milanović.

Šesta na listi je Anka Mrak Taritaš s 5,3 posto, što je ipak slabije u odnosu na prosinac, no značajan rast i ulazak u top deset dočekala je bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković kojoj se podrška gotovo upeterostručila. Nešto je narastao i Ivan Pernar, ali Živi zid na ovoj ljestvici ima dva svoja istaknuta člana. No raste popuplarnost i nikome – čak 21,8 posto ispitanika niti jednog političara ne vide kao najpozitivnijeg.

Bero barem na jednoj listi

Kao što je i očekivano, predsjednik Vlade je prvi na listi najnegativnijih političara. Da je on najgori smatra 23,6 posto. Barem u nečemu je predsjednik SDP-a na drugom mjestu – njega kako najnegativnijeg vidi 11,6 posto birača, 7,6 to misli za Milorada Pupovca, a 7,3 za Milana Bandića.