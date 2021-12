U vrijeme kada mnogi govore o tome da nas je Bill Gates čipirao cjepivom, u RTL Direktu gostovao je Šibenčanin Denis Periša, prvi Hrvat koji si je svojevoljno ugradio čip u prst. najprije je demonstrirao kako mu kovanica od pet kuna ne stoji na prstu, uz čip, kako neki tvrde, a zatim je objasnio zašto je odlučio sebi ispod kože ugraditi čip veličine zrna riže.

''Htio sam da jednim čipom naslonim ruku, otvorim ulazna vrata i vrata od svog stana. Po tome sam išao razvijati dalje što mogu s tim čipom'', kazao je.

'Kazao sam sebi: Zašto ne!'

Zasad može i pomoću čipa jednokratno platiti u trgovini. Priznaje da ga prodavačice u dućanu čudno gledaju kada pruži ruku kako bi platio. Moguće je da se u čip stave i svi osobni dokumenti, samo za to trenutno nema primjene u Hrvatskoj. Kaže i da ugradnja čipa nije protuzakonita.

''Nitko ne sprječava očitavanje čipa. To su uostalom moje informacije'', pojasnio je Periša.

Ideja mu je, kaže, sinula kada je vidio da su neke sjeverne zemlje počele s tim.

''Firme su uvjetovale da se za ulazak mora biti čipiran, da se vidi tko je došao i kada. Posebice kad ima više sigurnosnih nivoa. Čip sam našao na jednoj stranici na internetu koja se zvala Dangerous Things i rekao sebi: zašto ne'', kaže.

'Imate mobitele, zašto bi vas netko čipirao?'

Dugo je tražio tko bi mu ugradio čip.

''Pitao sam i veterinare, nitko nije htio. Igrom slučaja sam došao u jednu kliniku u Zadru i usputno pitao 'Biste li se vi to meni usudili staviti?' Rekli su 'zašto ne', ali i da nemaju to na cjeniku. Bila je lokalna anestezija i malo sterilizacije'', ispričao je Periša.

Uvjerenje mnogih da se cjepivom ljudima ugrađuju čipovi Periša tumači kao čistu ludost.

''Ne znam odakle je to došlo. Većina negativnih komentara koji dolaze meni dolaze od vjerskih ultradesničarskih krugova. Nešto dolazi iz Biblije da je to žig zvijeri, 666 i tako, pa ljudi koji su privrženi Crkvi to shvate ozbiljnije. A što se tiče čipiranja i cjepiva, to je totalno suludo. Uostalom, imate mobitele u džepu, zašto bi vas netko čipirao preko cjepiva'', kazao je Periša.

Ne voli da ga se naziva kiborgom

Zbog toga što ima čip je kaže izložen prijetnjama.

''Jednom je intervenirala i policija. Ljudi su u vrijeme korone kopali po internetu, pa je nekima sinulo u glavu da sam ja čipirao prije nego je došla korona kako ne bi dobio koronu i da sam znao da će doći korona i da sam ja sad imun na koronu. Ja sam prebolio koronu'', kazao je Periša.

Misli ugraditi i drugi čip koji će raditi na drugoj frekvenciji. Planira motor paliti samo tako što stavi ruku na njega. Kaže kako on i drugi hakeri dnevno istražuju sve mogućnosti čipova, ali sve je još eksperimentalno. Kaže kako ne voli da ga se naziva kiborg jer to baš i nije točna definicija, jedno vrijeme su ga zvali biohaker, no i taj pojam se izgubio. Trenutno je popularan izraz cyberpunk.

''Nakon mene je bilo par ljudi koji su se javili da i oni imaju čip. Ali ja sam zabilježen kao prvi'', rekao je Periša.