Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević u četvrtak će podnijeti ostavke na svoje dužnosti, potvrdio je za N1 Jurica Galešić iz stranke Centar.

“Ivica Puljak i Bojan Ivošević će obojica sutra na press konferenciji u 10 sati podnijeti ostavke. Do novih izbora Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita. Puljak i Ivošević se neće predomisliti do sutra i to je konačna odluka”, poručio je Galešić.

'Poštenije je otići'

Puljak će navodno pozvati i gradske vijećnike da podnesu ostavku, piše Dalmatinski portal kojemu je zamjenik Kuzmanić odgovorio na pitanje hoće li s Puljkom ponovno izaći na izbore. "Ne znam, razgovarat ću s gradonačelnikom i odlučit ćemo", kazao je.

Ivica Puljak nije htio komentirati te navode, već je poručio da će sve objasniti sutra. No, prve reakcije na taj potez već su stigle. Potpredsjednica i saborska zastupnica SDP-a, Sabina Glasovac je poručila da je poštenije otići nego forsirati nešto što ne funkcionira.

“Nezgodno je komentirati neslužbene informacije, bit će prilike. Ako postoje nepremostivi problemi i ako je nemoguća suradnja, pošteno je razići se u miru, predati mandat, a ne siliti nešto što ne funkcionira kao na nacionalnoj razini. Neki se s malo iskustva pokažu kao sjajni, neki s puno iskustva rade loše. Teško je ocjenjivati njegov rad, to najbolje znaju stanovnici Splita. Mi smo imali priliku vidjeti trzavice, to puni novinske stupce i to je zasjenilo omogućavanje većine, pa proračun…”, poručila je Glasovac.

Zazivanje izbora

Najava o ostavkama u samom vrhu splitske vlasti došla je nakon što je Most odlučio zamrznuti svoje djelovanje u vladajućoj koaliciji. Zastupnik Mosta u splitskom Gradskom vijeću, Josip Markotić pojasnio je da je uzrok tomu optužnica protiv Ivoševića zbog prijetnji urednici Slobodne Dalmacije. Dodao je da bi najpošteniji bili izbori, ne samo za gradonačelnika, već i za Gradsko vijeće. Ipak, ističu dobru suradnju s Ivoševićem.

“Napravio je dosta dobrih stvari za grad i Mostu je žao što se doveo u situaciju da mora odstupiti. Ima energiju, karakter i poštenje koje je gradu potrebno. Mi u Mostu ne želimo da nam ljestvica bude ni HDZ, ni Kerum, ni Plenković, ni HDZ u Splitu koji ima plagijatora, želimo ju dignuti i ovo što je dogradonačelnik učinio nije dopustivo i razlog je da podnese ostavku”, rekao je splitski Mostovac i dodao da se u Splitu stvara psihoza. Nije potvrdio bi li Most opet ušao u koaliciju s Puljkom.

'Ivošević je nasilnik'

Za razliku od vladajućih, oporba na Banovini likuje. Oštrim je tonom sve oko ostavke Puljka i Ivoševića komentirao nezavisni, a nekad SDP-ov, vijećnik Ante Franić.

''Ako gradonačelnik Puljak zaista podnese ostavku, to će biti prvi njegov potez koji ću pozdraviti, jer u zadnjih 10 mjeseci vlasti zaista nije pokazao ništa. Pokazali su samo afere, PR projekte i mi u Splitu dobili smo gradonačelnika influencera, a ne ozbiljnog gradonačelnika koji zna i može završavati projekte. Da je to napravio prošli tjedan, to bi bio hvalevrijedan potez. Ovo je sada prisiljeno. Došao je pred gotov čin, budući da su ga svi partneri ostavili i on jednostavno nema druge opcije nego da da ostavku. Ja mislim da je on sretan što će završiti svoj mandat, jer i sam spoznaje da nije sposoban voditi grad i nije sposoban biti gradonačelnik'', izjavio je Franić za RTL.hr.

Osvrnuo se i na dogradonačelnika Ivoševića, kojeg je nazvao nasilnikom, ne samo zbog prijetnji urednici Slobodne Dalmacije, već i zbog svakodnevne komunikacije.

''Mi svi u Splitu znamo da je Ivošević nasilnik koji tako komunicira svaki dan. Samo je ovdje komunicirao na takav način prema novinarima. Njima je prijetio. Osoba poput Bojana Ivoševića ne zaslužuje biti dio gradske vlasti. On je čovjek koji se do nešto manje od godinu dana gađao bocama po gradu, po Matejušci. On je ušao u Banovinu i on upravlja gradom. To nije osoba koja treba upravljati gradom i to su Splićani shvatili, te je ovaj eksperiment došao svom kraju'', dodao je Franić te otkrio kako je već složio svoju izbornu listu te ide po gradonačelnički mandat kao nezavisni kandidat.