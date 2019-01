PRVE REAKCIJE IZ BANDIĆEVOG TABORA NAKON DUMBOVIĆEVOG ODLASKA: ‘Oni su htjeli biti politički uvjerljiviji’

Nakon odlaska Dumbovića, Milan Bandić može računati na 12 ruku u hrvatskom Saboru

Robert Jankovics iz kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika komentirao je odlazak Darinka Dumbovića iz saborskog kluba stranke Milana Bandića, piše Dnevnik.hr.

“Teško je to ovako na preskokce komentirati. Mogu samo reći da mi je žao. Mi smo sa zastupnikom Dumbovićem imali jedan dobar odnos. Razumijem politiku i predsjednik njegove stranke je rekao da su oni htjeli biti politički uvjerljiviji. Vjerojatno to u ovom okolnostima nisu mogli postići i razumijem to. Nadam se i vjerujem da ćemo nastaviti zajedno podržavati vladu Andreja Plenkovića, nažalost ne u istom klubu”, smatra Jankovisc.

PRVI PROBLEMI ZA BANDIĆEV KLUB, NAPUŠTAJU GA REFORMISTI! ‘Ovo je invazija, da se čovjek zapita što uopće radi tu’

‘Krivi smo’

Na pitanje ruši li im kredibilitet suradnja s ljudima koji u vrijeme izbora nisu zastupali iste političke stavove i vrijednosti koje sada klub zastupa, Jankovics je odgovorio kako bi mogao rušiti kredibilitet da su poziciju koju imaju u saborskoj većini iskoristili za ono što je 90 posto stanovnika i gledatelja mislilo da će probati iskoristiti, a to je da dobiju državne tajnike, ministre i pomoćnike ministara.

“Međutim nikada nam nije to bila namjera. Mi podržavamo vladu Andreja Plenkovića ovakvu kakva je. Sve što smo napravili u ovom klubu i zajedno, od kad nas je bilo 4 pa do sada kada nas je 11 ili 12, sve što smo napravili i sve što smo podržavali je bila vlada Andreja Plenkovića i odluke koje su donosili ministri iz HDZ-a i ministri iz HNS-a. Ono što smo zadnje predložili je to da će nekoliko stotina tisuća roditelja od rujna dobiti udžbenike koji će biti plaćeni iz državnog proračuna. Pa onda ako je to naš krimen i ako smo svoj politički utjecaj iskoristili za to da pomognemo roditeljima i da podržimo vladu Andreja Plenkovića, onda eto da – krivi smo”, smatra saborski zastupnik.