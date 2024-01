Prvi dan Nove godine donio je u Hrvatskoj snježne pahulje. Naime, na Sljemenu je pao snijeg.

Iako snježni pokrivač nije velik te je tek oko dva centimetra, mnoge je ovaj prizor sa Sljemena jako razveselio.

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno uz postupan prestanak oborine, osim na jugu zemlje gdje je moguća i grmljavina. Vjetar uglavnom slab, na istoku umjeren do jak sjeverozapadni, lokalno prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu većinom umjereno jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i slabljenju. Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 16 °C, navečer osjetno hladnije, izvijestili su iz DHMZ-a.

