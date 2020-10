PRVAŠIĆA ZADRŽAVALI NA VJERONAUKU PROTIV NJEGOVE VOLJE: ‘Rečeno mu je da se okrene zidu, da bude tiho i ne ometa nastavu’

‘Rečeno mu je da sjedne u zadnji red, okrenut zidu, te da bude tiho i ne ometa nastavu. To je bilo potpuno neprihvatljivo i ponižavajuće’

Majka učenika prvog razreda u jednoj osnovnoj školi na jugu Hrvatske tvrdi da su njezina sina zadržavali na satovima vjeronauka suprotno njenoj i njegovoj volji, gdje su ga posjeli na kraju učionice i okrenuli ga leđima od ploče i ostatka razreda, javlja 24sata.

Neimenova majka, čiji je identitet poznat redakciji 24sata, tvrdi da su ih iz škole obavijestili kako zbog nedostatka prostora i situacije s koronavirusom ne mogu naći nijedno drugo rješenje za njezinog sina i drugu djecu koja ne žele ići na vjeronauk, osim da ostanu u razredu.

“Rečeno mi je iz škole da će sjediti u stražnjem dijelu učionice okrenut leđima. To je bilo u petak prvog tjedna škole, dan nakon roditeljskog sastanka. Rečeno mu je da sjedne u zadnji red, okrenut zidu, te da bude tiho i ne ometa nastavu. To je bilo potpuno neprihvatljivo i ponižavajuće. Odbili su promijeniti raspored i staviti vjeronauk na početku ili kraju nastave, što bi vrlo lako riješilo problem. Osim toga, bilo je praznih učionica i dvorana. Da nije, ne bi mu sada našli smještaj”, tvrdi majka dječaka, navodi 24sata.

Pisala je ravnatelju i ministarstvu

Majka se zbog ovog incidenta e-mailom, u koji je uključila i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, obratila i ravnatelju škole. Međutim, odgovor nije odmah dobila. Obratila se i institucijama, a dječak je napokon prošlog tjedna premješten u drugu učionicu tijekom trajanja vjeronauka.

Na upit novinara 24sata ravnatelj je odgovorio da je dječak bio prisutan na dva sata vjeronauka isključivo kako bi se poštivale propisane mjere za rad u uvjetima uzrokovanih pandemijom te kako bi se izbjegle zaraze djece i djelatnika.

“O svemu tome roditelji su bili obaviješteni na vrijeme na roditeljskom sastanku održanom 10.9.2020., te su se roditelji složili s prijedlozima učiteljice, a majka koja nije nazočila sastanku informirana je usmeno i detaljno. Čim je majka pokazala negodovanje vezano za boravak djeteta u razredu tijekom vjeronauka, osigurano je zbrinjavanje učenika van učionice. Zatečen sam reakcijom majke koja je unatoč brzom rješavanju ove situacije zatražila pomoć institucija i novina iako smo pokazali spremnost za rješavanje iste”, rekao je ravnatelj za 24 sata.

Majka tvrdi da navodi ravnatelja nisu dogovoreni s njom. “To je laž. Sastala sam se s učiteljicom u prvom tjednu škole i rekla joj da to nije u redu. U nekoliko navrata sam to ponovila. Oni su mi kazali da donesem bojice i slušalice da dječak bude tih, ali nisam mu dala ništa od toga jer to nije moja odgovornost. On ni nema slušalice.”

O incidentu je u međuvremenu obaviješten Ured pravobraniteljice za djecu iz kojeg kažu da je neprihvatljivo da sat vjeronauka bude u sredini rasporeda, a da se djeca pritom adekvatno zbrinu u tom razdoblju te su rekli da slučaj ukazuje da se radi o sumnji o vjerskoj diskriminaciji.

