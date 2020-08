PRVA ŽUPANIJA S VIŠE OD 100 NOVOZARAŽENIH: ‘Nismo mi odgovorni, krivi su turisti!’; A što kažu stranci? ‘Sve će biti dobro…’

Nakon što su u protekla 24 sata u Splitsko-dalmatinskoj županiji potvrđena 103 nova slučaja zaraze koronavirusom, postavlja se pitanje odgovornosti epidemiologa, mještana, ali i turista

Splitsko-dalmatinska županija u petak je prva u Hrvatskoj dosegnula troznamenkasti broj pozitivnih osoba na koronavirus – ukupno 103 osobe mahom mladi ljudi, a epidemiologinja Diana Nonković izvijestila je da broj novooboljelih raste posebno iz Imotske krajine. Kako je u petak na konferenciji za novinare izvijestila Nonković, Imotski i njegovo šire područje pojavilo se posljednjih dana u fokusu epidemiologa s obzirom da se tamo bilježi porast oboljelih mladih ljudi koji uglavnom nemaju simptoma ili su oni blagi.

Izjavila je da epidemiolozi još određeno vrijeme očekuju blaži porast oboljelih pogotovo zato što je ljeto i što mladi ljudi vode poprilično aktivan socijalni život. “Teško je detektirati sve kontakte svih mladih osoba jer su vrlo aktivni i često zaborave s kim su se sve družili. Kao epidemiolozi svakoga dana pokušavamo uspostaviti kontakte, djelujemo edukativno, a i vi djelujete edukativno. Virus sada cirkulira među mlađom populacijom”, rekla je Nonković novinarima.

Na molbu novinara prokomentirala je jučerašnju ocjenu ravnatelja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslava Capaka da su “Dalmatinci preopušteni” i da je to uzrok većega broja oboljelih. Nonković smatra kako “Dalmatinci nisu preopušteni” te da je Capak to možda rekao u šali. Najavila je i da će sljedeći tjedan Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo povećati kapacitete, pa će dnevno moći raditi i do tisuću testiranja.

Nove mjere u Imotskoj krajini

Predsjednik Županijskoga stožera civilne zaštite Luka Brčić izvijestio je da su, zbog širenja koronavirusa, u Imotskoj krajini na snazi nove mjere po kojima kafići neće moći raditi u zatvorenom dijelu već samo na otvorenome. Također, na sahranama se sućut neće moći izraziti rukovanjem i neće se dopustiti veći broj ljudi na okupljanjima. I Brčić je komentirao izjavu Krunoslava Capaka rekavši da ne misli kako su Dalmatinci problem i da je glavni problem mediteranski i dalmatinski mentalitet, te da se veliki broj ljudi odgovorno ponaša, ali da svugdje ima i neodgovornih ljudi.

“Ni u kojem se slučaju ne mogu složiti s tim, vjerojatno je to bilo na razini šale. Stalno ponavljamo da je polovicom kolovoza u našoj županiji uvijek puno ljudi, ove godine gotovo 800 tisuća, od kojih su većina mladi ljudi”, rekao je Brčić.

Novinare je zanimalo smatra li “da je Hrvatska kolateralna žrtva Splitsko-dalmatinske županije s obzirom na to da je, zbog porasta broja novooboljelih, Hrvatska došla na crvenu listu nekoliko zemalja”. Brčić je odgovorio kako ne misli tako te istaknuo da je upravo ta najveća dalmatinska županija dala bitan doprinos uspješnoj i kvalitetnoj turističkoj sezoni. “Do 19. kolovoza imali smo 68 posto noćenja u usporedbi s prošlom godinom”, zaključio je Brčić.

Odgovornost je na turistima

I Splićani također smatraju da odgovornost za naglo širenje zaraze ne leži u njima. Prstom upiru u turiste i pritom iznose vlastite teorije. Jedna Splićanka je za N1 poručila kako smatra da je brojka novozaraženih prenapuhana, dok druga smatra da su zarazu županijom pronijeli turisti iz rizičnih zemalja.

“Dosta je stranaca, dolaze iz Francuske, Velike Britanije, njih je najviše ovdje. To su gosti koji ne dolaze automobilima, nego avionima, uglavnom iz rizičnijih destinacija”, rekla je dodavši da se radi mahom o mlađoj populaciji.

Njen sugrađanin je, pak, sklon izlascima, ali tvrdi da pazi kamo odlazi i kako se zabavlja. U noćne klubove ne ide. “Tamo je malo zeznuta situacija, ne idem tamo, nitko ne pazi”, objasnio je.

Turisti traže sigurnost

No, s druge strane, turisti tvrde da je Hrvatska – sigurna zemlja. “Vrlo je sigurno. Država vam je otvorena, sasvim je drugačije nego u Brazilu. Smatram da će sve biti dobro”, rekao je mladi turist iz Brazila.

Mladi Britanac rekao je da zna da se Hrvatska našla na crvenoj listi njegove zemlje i da mu je to nezgodno, jer “kad se vratimo, morat ćemo u karantenu”. No, njegovoj starijoj sunarodnjakinji to nije problem: “Da, znam (za karantenu po povratku u Veliku Britaniju). Ali ja sam ionako u mirovini, pa mi to nije bitno.”

