DEBATA: Bernardić: ‘Testirat ću se na koronu, Plenković je visokorizičan’; Plenković pokazao četvrti negativni test na virus

20.00 – Voditeljica sučeljavanja Damira Gregoret kazala je kako neće mjeriti pojedinačno vrijeme za svaki odgovor, nego samo ukupno vrijeme. Prva je tema koronavirus.

Bernardić je kazao kako se nije dosad testirao na koronavirus, ali kako će se nakon današnjeg dana testirati jer je proveo vrijeme s Plenkovićem koji je visokorizična osoba – bio je u kontaktu sa zaraženima. “Danas sam tu i šta sad”, kazao je.

“Drago mi je da se okuražio gospodin Bernardić”, kazao je Plenković i dodao kako je napravio čak četiri testa na koronavirus. Pokazao je u kamere test koronavirusa. Plenković je kazao kako za njega vrijede ista pravila kao i za sve građane. “Osigurali smo da je Hrvatska pobijedila koronavirus”, rekao je Plenković.

“Niste pobijedili koronavirus, imamo eksponencijalan rast”, rekao je Bernardić. Plenković je to negirao. “Bili smo prvi koji smo na razini EU pokrenuli intezivni mehanizam odgovora na Covid”, rekao je Plenković i kazao kako su zaštitili zdravstvene i socijalne ustanove. “Ono što smo mi postigli, jeste da smo imali samo 107 umrlih sugrađana. Što je ogroman uspjeh”, kazao je Plenković.

Objasnio je kako je njegova želja dočekati jesen sa stabilnom vladom pa je zbog toga raspisao izbore. Na pitanje jesu li građani sigurni prilikom izlaska na izbore, Bernardić odgovara: “Nisu, ali moraju izaći pod zaštitnom opremom jer si ne mogu dopustiti da gledaju ovu korupciju”, kazao je. Smatra kako nije dobro što su otvoreni noćni klubovi.

Bernardić je kazao kako je HDZ otvorio granice prema BiH samo zbog izbora i time je ugrozio naše glasače. Smatra kako Hrvatsku čeka novi val epidemije i žestoko se okomio na Plenkovića zato što, smatra, mjere koje su sada na snazi, nisu dovoljne. “Ako se nastavi ovakva nespremnost Stožera, onda će broj zaraženih biti 3.000 dnevno u rujnu”, rekao je.

“Rajko Ostojić se ponio kao odgovoran čovjek”, kazao je Bernardić o odlasku SDP-ovca o samoizolaciji te kazao kako bi Plenković morao u samoizolaciju. Plenković je kazao kako je definicija bliskog kontakta jasna. “Strani mediji vas slušaju, vi govorite o Hrvatskoj kao nesigurnoj zemlji, kao da želite što veću koronu, to je neodgovorno i to nije dobro. To je na tragu vaše politike gdje na niski i populistički način pokušavate ušičariti neke poene”, kazao je Plenković.

“Vi svjesno riskirate turističku sezonu i otvarate granice prema BiH zbog izbora”, kazao je Bernardić. “Stožer je počeo donositi političke odluke koje zadiru u ustavna prava, a očito idu po instrukcije u Banske dvore”, kazao je.

Plenković je replicirao kako je Stožer imenovan sukladno zakonu i ugledni stručnjaci od kojih su neki članovi HDZ-a i na to su ponosni.

Na pitanje o temi ustavnosti odluka Stožera koju je danas otvorio dio ustavnih sudaca, Plenković je aludirao kako dio ustavnih sudaca djeluje u interesima oporbe.

Nova vrsta političke debate

“Ono što našim gledateljima pripremamo u ponedjeljak nova je vrsta političke debate. Umjesto uobičajenog ispitivanja kandidata uz striktno mjerenje vremena za svako pitanje, moderirat ću diskusiju s ciljem da najizgledniji kandidati za predsjednika Vlade otkriju što od njih građani u iduće četiri godine mogu očekivati. Koliko će u tome biti uvjerljivi i kako će se snaći u situaciji gdje će prvi put sjediti sučelice, oči u oči – to će biti na samim kandidatima“, poručuje Damira Gregoret koja će kandidate suočiti s aktualnim pitanjima za koja vjeruje da gledatelji i birači zaslužuju dobiti odgovor poput trenutne situacije s koronavirusom te njihovih predizbornih programa i prvih koraka koji će poduzeti ako osvoje vlast.