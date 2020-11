PRVA POBUNA U SDP-U PROTIV ŠEFA STRANKE: ‘Otvoreno sam mu rekao da Maras nije dobar kandidat za gradonačelnika’

Danijel Mlađenović, koji je do prije nekoliko dana vodio organizaciju na Črnomercu, najavljuje žalbu Statutarnoj komisiji SDP-a, a spreman je ići i na Upravni sud. Tvrdi da je u pozadini njegove smjene to što se zamjerio predsjedniku zagrebačkog SDP-a Gordanu Marasu

U SDP-u je došlo do prve pobune otkad joj je na čelu Peđa Grbin, piše u ponedjeljak Jutarnji list, navodeći da je predsjedništvo raspustilo predsjedništva triju organizacija zagrebačkog SDP-a (Sesvete, Maksimir i Črnomerec), no jedan od trojice smijenjenih predsjednika na to ne pristaje.

Danijel Mlađenović, koji je do prije nekoliko dana vodio organizaciju na Črnomercu, najavljuje žalbu Statutarnoj komisiji SDP-a, a ako ne uspije, kaže da je spreman ići i na Upravni sud. Smatra kako obrazloženje smjene da “ne ispunjavaju programsko-političke ciljeve” ne stoji, da je njegova organizacija jedna od aktivnijih te da je u pozadini to što se zamjerio predsjedniku zagrebačkog SDP-a Gordanu Marasu.

“Otvoreno sam rekao da Maras nije dobar kandidat za gradonačelnika Zagreba jer ćemo izgubiti izbore. Kazao sam da neće ući ni u drugi krug. To sam izjavio na tri sastanka. Na njima su bili predsjednici lokalnih organizacija, njih 17, Maras i na jednom nedavnom sastanku je bio i Peđa Grbin. Jedini sam rekao da bi bilo bolje podržati makar nekog neovisnog poput Borisa Jokića. Bitno je, međutim, da na ta tri sastanka nitko od 17 predsjednika organizacija nije izričito rekao da Maras treba biti naš kandidat. Dvoje je samo reklo kako misle da bi SDP trebao imati svog kandidata”, kaže Mlađenović.

Neki SDP-ovci dobro upućeni u stanje u zagrebačkom SDP-u pojašnjavaju da su od tri raspuštena vodstva dva – Črnomerec i Maksimir maknuta zato što te organizacije ne rade dobro, a u Sesvetama iz političkih razloga. Naime, Draženko Pandek koji je bio predsjednik u Sesvetama ne želi aktivirati mandat u Skupštini Grada Zagreba, čime bi Bandić izgubio većinu, donosi Jutarnji list.

