PRVA OPTUŽNICA JE SITNA, MEGA SLUČAJ TEK SLIJEDI: Odvjetnik optužene tvrdi: ‘Pravnici u DORH-u nemaju znanja za ovo’

Odvjetnik trećeokrivljene Piruške Canjuge u optužnici protiv Todorića, Anto Nobilo prokomentirao je ovu optužnicu i cijeli slučaj

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo jučer je podiglo optužnicu protiv Ivice Todorića, bivšeg čelnika koncerna Agrokor i još tri osobe tereteći ih da su plaćanjem fiktivnih usluga jednoj konzultantskoj tvrtki iz Švicarske 2013. godine oštetili Agrokor za 1,25 milijuna eura.

Uz Todorića optužnicom su obuhvaćeni i bivši izvršni direktor financija u Agrokoru Ante Huljev, bivša članica Uprave Agrokora Piruška Canjuga te austrijska državljanka Nicole De Rossi, konzultantica na čelu spomenute švicarske tvrtke. U optužnici stoji da su stvarni vlasnici švicarskog trgovačkog društva bili drugookrivljenik i trećeokrivljenica (Huljev i Canjuga), a sve ih se skupa tereti za poticanje i pomaganje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

‘Po kojoj logici bi Todorić oštetio vlastitu tvrtku?’

Odvjetnik trećeokrivljene Piruške Canjuge Anto Nobilo kazao nam je danas da optužnicu još nije dobio, ali ga je iznenadilo što je DORH krenuo s ovim postupkom jer smatra da je istraga pokazala kako nema osnove za podizanje optužnice.

“Međutim, Državno odvjetništvo očigledno je imalo drugačiji stav i da ta švicarska tvrtka, koja je izvršila financijska savjetovanja za Agrokor, nije obavila taj posao, a za što je Agrokor platio 1,25 milijuna eura. Treba pričekati da dobijemo optužnicu, ali moram reći da tu ima puno upitnika. Recimo, koja bi bila logika da Ivica Todorić ošteti vlastitu tvrtku u korist tvrtke u kojoj on nema nikakav interes? Već to je na prvi pogled čudno, ako znamo da je istovremeno od dividende on imao neusporedivo veće iznose”, kazao nam je odvjetnik Nobilo.

Još dva upitnika, kaže Nobilo, vise iznad ove optužnice.

“Drugo, u cijeloj toj transakciji, prema iskazima svih sudionika, Piruška Canjuga nije obavila niti jednu jedinu radnju. Dakle, nije sudjelovala. Treće, Huljev koji je organizirao taj posao, doveo je niz svjedoka, uključujući i stranog financijskog vještaka, koji je obavio cijeli proces savjetovanja osiguravši Agrokoru da 2013. godine iz američkih fondova dobije 60 milijuna eura. Taj vještak je za to naplatio 2 posto. To je tih 1,25 milijuna eura”, tvrdi Nobilo.

‘DORH nema ljude koji mogu obraditi slučaj kakav je Agrokor’

U odnosu na, kako kaže, veliki slučaj Agrokor, ovaj predmet za koji je jučer podignuta optužnica znatno je nižeg ranga.

“Ovo je sasvim odvojen slučaj od onog velikog, bazičnog slučaja Agrokor, u kojemu je obavljeno dopunsko vještačenje. Taj je nalaz stigao prošlog mjeseca i sada čekamo odluku Državnog odvjetništva. Ovaj predmet, za koji je sada dignuta optužnica, nije tako složen i spada u rang srednje teških predmeta”, pojašnjava Nobilo.

Što se tiče “velikog” predmeta Agrokor u kojemu je uz Todorića i dvojicu njegovih sinova pod istragom bilo još 12 Agrokorovih menadžera i revizora, Nobilo kaže da optužnica još nije podignuta, a nema ni naznaka da će uskoro biti. Ipak, uvjeren je da će suđenje početi iduće godine i da bi čitav proces, s obzirom na složenost, mogao potrajati čak deset godina.

Na naše pitanje jesu li tužiteljstvo, a i sudstvo u Hrvatskoj dovoljno kapacitirani i kompetentni za slučajeve ovako složenih financijskih malverzacija, Nobilo je iskazao skepsu.

“Mislim da imamo problem u Državnom odvjetništvu. Oni bi morali imati stalno zaposlene vrhunske financijske forenzičare koji bi bili dio njihovog tima jer sami pravnici nemaju dovoljno znanja da bi mogli obraditi ovako složen predmet”, zaključio je Nobilo.

