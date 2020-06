PRVA EPIDEMIOLOGINJA HRVATSKE: ‘Život mora ići dalje’; Objasnila i do kada bi mogle trajati mjere; ‘Moramo se jače držati ovih preporuka’

‘Vidimo da drugdje u svijetu vremenske prilike nemaju utjecaja kako smo se nadali i da se moramo jače držati onoga što preporučujemo – fizički razmak koji moramo održavati, higijena ruku, higijena kihanja i kašljanja, nositi maramice’, kaže Marija Bubaš

Broj zaraženih koronavirusom raste već četvrti dan zaredom, a u posljednja je 24 sata zabilježeno 18 novooboljelih osoba, od čega čak 10 u Zagrebu, pet u Osječko-baranjskoj županiji te po jedna u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zagrebačkoj županiji. S najnovijim slučajevima, Hrvatska ukupno bilježi 2317 oboljelih, od kojih su se dosad oporavile 2142 osobe, 68 ih je na liječenju, a 107 ih je preminulo.

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marija Bubaš, koja je za RTL Danas pojasnila svoju izjavu kako “ćemo plesati s virusom.”

“Društveno gospodarski život mora ići dalje; 25. veljače zabilježen je prvi slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, a 25. svibnja više nismo imali niti jedan slučaj. U međuvremenu smo praktički cijelu državu sveli na hladni pogon, a onda smo 27. travnja počeli s prilagodbom mjera. Mi smo 14. ožujka mobilizirali sve zdravstvene djelatnike, pa smo zabranili posjete u bolnicama, odgodili pretrage, da bismo 4. svibnja reaktivirali tu djelatnost, opet uveli pretrage”, kronološki je opisala Bubaš.

Vrijeme nije poslužilo

Osvrnula se i na uvođenje zabrane posjeta bolnicama i domovima za starije u Zagrebačkoj, Osječkoj, Splitskoj županiji i Gradu Zagrebu. “Pratimo epidemiološku situaciju na terenu i s obzirom na situaciju u određenim županijama, ukidamo posjete u bolnicama i smještaju socijalne skrbi. Možda će trajati tjedan, dva, tri, danas ne možemo tvrditi koji će to biti datum kada ćemo ponovno dopustiti posjete”, rekla je Bubaš.

Istaknula je da ne bi rekla da je virus oslabio s dolaskom ljeta te je napomenula kako je i ranije bilo asimptomatskih slučajeva zaraze.

“I prije je bilo osoba koje su imali nespecifične simptome. Zarazu prate neki karakteristični simptomi – povišena temperatura, bolovi, grlobolja, kašalj pa su u tom smjeru usmjerene i naše mjere. To su bile neke špekulacije, razmišljanja ljudi koji se bave virusima i koji su pratili druge virusne bolesti pa se očekivalo da će se moći primjenjivati na na SARS-COV-2. Vidimo da drugdje u svijetu vremenske prilike nemaju utjecaja kako smo se nadali i da se moramo jače držati onoga što preporučujemo – fizički razmak koji moramo održavati, higijena ruku, higijena kihanja i kašljanja, nositi maramice”.

Posao funkcionira i bez Capaka

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak je trenutno u samoizolaciji, a Bubaš je potvrdila da je privremeno zasjela na njegovo mjesto. “Tim ljudi je i do sada radio ovaj posao, nastavit će i dalje. Čujemo se koliko je potrebno da bi posao funkcionirao. Moram priznati kad ga čujem, ne vidim da nije ok pa ga onda to nisam ni pitala to posebno”, zaključila je Bubaš.

