Prva dama Hrvatske Sanja Musić Milanović gostovala je na RTL Direktu gdje je komentirala i ispraćaj kraljice Elizabete II. kojem je prisustvovala.

"Baš bih rekla suprotno od ovog što je rekao bivši predsjednik Trump. Bilo je vrlo dostojanstveno. To je barem moja impresija, s jednim dubokim poštovanjem prema kraljici koja je ipak vladala 70 godina. Ja to volim usporediti, odem uvijek na svoje područje, s očekivanim trajanjem života koje je u 2019. bilo, ako se ne varam, bilo 73 godine. Globalno govorim. Praktički očekivano trajanje života je bila vladarica, kraljica kojoj smo bili na sahrani. Bilo je iznimno dostojanstveno i jedno duboko poštovanje. To ne samo po broju zemalja koje su došle nego ono što me se možda naročito dojmilo kako se to osjeti kod Britanaca. Naprimjer, izađete na aerodrom i zahvale vam se djelatnici što ste došli na sahranu njihove kraljice. Njima to toliko znači, zaista im znači. Zaista dostojanstveno", rekla je Musić Milanović.

Dodala je da su ona i predsjednik Milanović razgovarali s onima koji su im bili u blizini, a to je određivao protokol.

"Zaista nije bilo manje i više važnih, naprosto je bilo sve unaprijed definirano. Bili smo u blizini Emmanuela i Brigitte Macron, također i brojnih drugih predsjednika što se nije moglo vidjeti. Iako tamo nije bilo bilaterala jer to nije bio ni smisao jučerašnjeg dolaska nego iskazati poštovanje, uvijek su to bile prilike u kojima malo popričate. Ja sam Brigitte upoznala kad sam bila u Španjolskoj pa je to bila prilika da još koju rečenicu izmijenim s njom", dodala je prva dama.

Summit prvih dama u Hrvatskoj

Brigitte Macron je jedna od prvih dama koje dolaze na summit prvih dama koji ćete organizirati u Hrvatskoj.

"To je jedan projekt Svjetske zdravstvene organizacije. Desetljećima smo u suradnji i vodim istraživanje o stanju uhranjenosti djece u Hrvatskoj. 45 od 53 zemalja koliko pripada regiji uključeno je u istraživanje. Mi smo u kontaktu i komunikaciji 15-ak godina. Mimo toga sam jedan od 20 savjetnika direktora za Europu WHO-a i to za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i stvarno pokušavamo stati na kraj nekako kroničnim nezaraznim bolestima. Sve pokazuje da je zajednički nazivnik i rizični faktor debljina. I kako stati na kraj debljini, bome nikako čini se nama jer što god netko poduzme nije dovoljno i problem raste i raste… Desila se i pandemija. Mi to zovemo sindemija. Sinergija dviju pandemija zašto što se zna da je rizik za čak dobiti koronu, ne teži oblik, nego uopće biti pozitivan- debljina. Zna se da je porast debljine prisutan tijekom pandemije covida. Prvo istraživanje koje je proveo Robert Koch institut prikazao na odraslima je da je 20 puta brži porast tjelesne mase tijekom same pandemije nego prije nje. Jedna uvjetno rečeno dobra stvar se dogodila za pitanje debljine, a to je da su ljudi osvijestili da je debljina zdravstveni rizik. To nam je bila početna osnova za reći da moramo napraviti nešto stvarno jako i dignuti priču na višu političku razinu i napraviti ono što je neophodno napraviti za riješiti problem debljine-multisektorskom. Kako je moj suprug u međuvremenu postao predsjednik, a ja sam u tom 'Advisor Councilu' je došla ideja WHO-a win-win situacija. Imamo priliku pozvati prve dame i gospodu i zaista to dignuti na jednu višu razinu. Oni će svi biti pozvani u Hrvatsku, Michelle Obama je bivša, imamo razgovore o tome bi li ju pozvali ili ne. Ona je ipak bivša prva dama i ono što je vrlo važno ne pripada Europi, to je europska regija od 53 zemlje. Mogla bi biti specijalni gost, ali to ćemo još vidjeti…", objasnila je Musić Milanović.

Prisjetila se i kada je o tome govorila pred ministrima 50 zemalja u Tel Avivu.

"To je bio ministarski sastanak WHO-a za Europu gdje sam se obratila kao član i kao supruga predsjednika Hrvatske i službeno sam najavila da će se u Hrvatskoj sljedeće godine održati summit prvih dama i gospode na temu prevencije debljine prvenstveno u dječjoj dobi. Jako puno radimo. Nismo baš prepoznati bez razloga. Imamo projekt 'Živjeti zdravo' koji je zaista multisektorski projekt dva put nagrađen od strane Europske komisije. Imamo i automate po školama, ja pričam punih 20 godina o automatima da budemo svjesni vremena u kojem živimo i možemo ih izbaciti ili ne. Ako ih izbacimo ostajemo bez prostora u koji bi možda mogli smjestiti nešto zdravo. Ja sam za to da se ti automati iskoriste i da se zamijeni paleta proizvoda u njima. Iz postojeće u ono o čemu pričamo i što preporučujemo", rekla je.

Afera 'Daj pet'

Naposljetku se osvrnula i na aferu "Daj 5" te odgovrila na pitanje je li joj žao što je poslala mail. "Gledajte, ja sam taj mail poslala zaista u dobroj vjeri. ja vam na cijelu tu priču gledam, roditelji i nastavnici su tu sa zajedničkim ciljem, a to je odgoj i obrazovanje djece. Uočila sam, po mojem mišljenju, na određene stvari na koje sam htjela ukazati i zapravo imala sam isključivo jedan cilj. Ukazati na nešto što sam primijetila da stručne službe te škole procijene je li tomu tako ili nije. I ako je, tijekom ljetnih mjeseci eventualno nađu način da se poboljša kvaliteta nastave jer to je za svu djecu dobro"

Upitana je bi li ponovo napravila isto.

"To mi je jako teško u ovom trenutku odgovoriti. Ne znam bih li opet napravila. Ovisi od situacije", zaključila je.