Proizvodnja pršuta nikad nije bila neizvjesnija jer se ne zna kolika će biti cijena sirovina i koliko će se buduća proizvodnja uopće isplatiti, piše u petak Večernji list.

Za veliki broj proizvođača idućeg bi tjedna trebala početi nova sezona, kad se pršutane pune novim svježim svinjskim butovima koji se sole i ulaze u proces proizvodnje, koji će u slučaju zaštićenih dalmatinskih pršuta trajati najmanje 12, čak i 16 mjeseci dok izađu na tržište.

No, neizvjesno je koliko će sirovina idućeg tjedna koštati na burzama, a pitanje je i koliko će se buduća proizvodnja uopće isplatiti, s obzirom na to da nitko ne zna koliko će u konačnici koštati.

Pršutari ne mogu poskupjeti svoje proizvode

Ante Madir, izvršni direktor klastera Hrvatski pršut kaže kako je kilogram svježeg svinjskog buta lani u ovo vrijeme koštao 1,80 - 1,90 eura, a sada je oko 3,10 eura, što je oko 40 posto više.

Igor Miljak, predsjednik uprave PPK u sastavu najvećeg domaćeg proizvođača pršuta Grupacije Pivac, kaže da su cijene svinjskog buta prošlog tjedna na njemačkoj burzi, po kojoj se proizvođači uglavnom ravnaju, bile povijesno visoke.

"Naravno da sad svi kalkuliramo da će nam plin poskupjeti i 10, 12 čak i 15 puta, što znači da bismo energente mjesečno mogli početi plaćati koliko smo donedavno davali za cijelu godinu, što je paradoks izvan svake pameti", ističe Miljak te dodaje da pršutari ne mogu toliko poskupjeti vlastite proizvode.

Već sada plaćaju oko 62 tisuće kuna za struju

"Cijene većih proizvođača na policama, ako ih uspoređujete, u proteklom razdoblju rasle su najviše od 10 do 15 kuna po kilogramu što zbog pada kupovne moći građana nije zanemarivo, a kad se ukalkuliraju i svi budući troškovi i inputi koji nam dolaze na naplatu, moglo bi doći do barem još tolikog poskupljenja", kaže Miljak.

Ivica Babić iz Pršutane Voštane sa strepnjom čeka idući tjedan i cijene sirovine koju će kupiti. Iz Voštana su računali da će na sušenje staviti od 50 do 65 tisuća komada pršuta, budu li prihvatljive cijene od 2,5 do 3 eura za kilogram svježeg buta, no budu li veće od 3,5 eura, neće biti dobro. Tim više što već sada plaćaju oko 62 tisuće kuna za struju, i to za istu potrošnju koja ih je tri mjeseca prije stajala 22 tisuće kuna.

"Možemo povisiti cijenu pršuta 70 posto, s 20-25 kuna na 40 kuna po pakiranju. No tko bi ga kupovao? Ovu sezonu završili smo sa starim cijenama jer je prošle sezone sirovina bila jeftina. Zbog toga smo pršute koje smo mislili prodavati do početka listopada prodali i prije 15. kolovoza", kazao je Babić.