PROZVAO PREDSJEDNICU ZBOG ŠUTNJE NAKON NAPADA NA SRBE: ‘Nije rekla ništa, a to pokazuje prezir prema žrtvama!’

Beus Richembergh smatra da šutnja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović vezano za nacionalistički motivirane napade na Srbe kod Knina zapravo pokazuje ‘prijezir prema žrtvama’

Potpredsjednik GLAS-a i saborski zastupnik Goran Beus Richembergh u Novom danu N1 televizije govorio je o pravima manjina u Hrvatskoj te radikalizaciji javnog diskursa, pri čemu je rekao da šutnja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović vezano za nacionalistički motivirane napade na Srbe kod Knina zapravo pokazuje ‘prijezir prema žrtvama’.

Naime, Beus Richembergh smatra da je situacija kakvu smo imali u Đevarskama i Uzdolju vrlo slična situaciji koja se 2006. dogodila u Biljanima i Škabrnji. Međutim, tvrdi, tadašnja je vlast puno bolje postupila. “Ali tada su odmah iz vrha države otišli u Biljane i Škabrnju… Premijer ne može bagatelizirati ovakve situacije. Predsjednica nije rekla ništa, a to pokazuje prezir prema žrtvama”, zaključuje Beus Richembergh.

PREDSJEDNICA KONAČNO DALA DO ZNANJA DA JE SVJESNA NAPADA KOD KNINA: Nešto je rekla, ali nije rekla ništa

‘SRBI, SLUŠATE LI THOMPSONA? BJEŽAT ĆETE OPET TRAKTORIMA!’ Potresena supruga vlasnika kafića opisala sinoćnji napad

ŠKORO BEZ PREVIŠE RIJEČI O NAPADU NA SRBE KOD KNINA: ‘Osuđujem svako nasilje, ali…’

Relativiziranje ustaštva

“Situacija je napeta, ona se podgrijava, relativiziramo ustaštvo, ulogu fašizma. Na društvenim se mrežama može reći tko što želi, ali tko pametan se može bojati manjine od 4 posto? A radi se na histeričnom stvaranju odnosa da su oni krivi za sve. Ti ljudi iz krajeva u kojima žive u Hrvatskoj jednako odlaze u inozemstvo kao i drugi”, kaže Beus Richembergh.

Smatra da je za poziciju čelnika SDSS-a, Milorada Pupovca, potrebno imati razumijevanje, iako njegova paralela nije bila dobra kada je rekao da ovako nije bilo ni u poratno vrijeme devedesetih godina. “Pupovac je već nekoliko desetljeća meta ustašoidnih i radikalnih napada. On je najistaknutiji zastupnik manjine kojem se obraćaju svi Srbi u Hrvatskoj, jer ne mogu naći posao, nemaju vodu i struju… Postavite se u njegovu situaciju, što on može uraditi? Nekada mora debljom linijom podcrtati situaciju kako bi se ona istaknula.

Srpskoj nacionalnoj manjini nije dobro u Hrvatskoj, iako imamo dobar okvir za zaštitu prava manjina. Krenimo od toga koliko se ispunjavaju njihova prava, ni u jednoj se općini ne ispunjavaju prava na njihovo pismo, maksimum je neka ploča na ulazu u naselje.”, kazao je Beus Richembergh.

BERNARDIĆ PROZVAO PUPOVCA: ‘Ako je nezadovoljan klimom napada na Srbe, zašto sjedi u Vladi koja je tu klimu stvorila?’

Retorika mržnje

Uvjeren je da je državni vrh taj koji dopušta da stvaranje atmosfere u kojoj izvire retorika mržnje. Kao najodgovornije vidi predsjednika vlade i predsjednicu države. “Kada su postavili spomenik Francetiću, Sanader je odmah poslao uputu da se on sruši, a Plenković se metiljao mjesecima što će s HOS-ovom pločom.”

Komunikacija između Srbije i Hrvatske odgovara dnevno političkim interesima, tvrdi Beus Richembergh. “Oni koji su na vlasti žive od radikalizacije, pa makar i verbalne, a zaboravljaju da ona nerijetko dovodi do žrtava. Ne treba se impresionirati onim što govori Vučić, ne treba nas on učiti ni povijesti ni demokratizaciji. Vrh države neadekvatno odgovara na to podgrijavanje mržnje.”

Prava manjina samo na papiru

Rekao je kako su prava manjina dobra prema zakonu, ali da je to samo na papiru. Također smatra i da će predsjednička kampanja biti samo još jedna prilika za javno isijavanje mržnje. Pritom je uvjeren da će mediji desnim kandidatima davati više pozornosti i da će za ishod biti ključni upravo glasovi desnice.