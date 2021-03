PROZVANI SUCI NAJAVILI TUŽBE: Mamića će tužiti i za naknadu štete; Malenica: ‘Optužbe su ozbiljne’

‘Kad bi se tako na takve svakakve optužbe na račun pojedinih sudaca reagiralo suspenzijom, suspendiralo suce ne znam gdje bi se došlo’, komentirao je ministar pravosuđa

Zdravko Mamić teškim je optužbama na račun pojedinih sudaca duboko uzdrmao hrvatsko pravosuđe. Iako prozvani suci imaju imunitet, RTL doznaje kako još uvijek nitko s njima nije razgovarao.

Ozbiljne optužbe i dalje čekaju u ladicama USKOK-a, a mnogi se pitaju zašto nije te fotografije nije shvatio ozbiljno.

“Potvrđujemo da je Zdravko Mamić 8. listopada prošle godine državnom odvjetništvu poslao svoju izjavu na sticku. USKOK je odmah po zaprimanju navedenog stika započeo sa provjerama njegovog sadržaja koje su još uvijek u tijeku”, kazali su u USKOK-u.

Najavili tužbe

Prozvani odvjetnici najavili pravne korake. Sudac Zvonko Vekić koji se nalazi na fotografijama kaže kako su sve neistine. “Taj Buševec šta on spominje, Ne bi ja, to je on svašta tamo, ja to ne bi komentirao. Mi imamo obveze prema ministarstvu, nasa četvorica koji smo prozvani dat izjave, ja ne želim ništa komentirati. On je tamo svašta naveo”, kazao je za RTL sudac Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vekić.

Sudac Darko Krušlin optužbe je nazvao apsolutno neutemeljenim.

“Upravo sam krenuo podnijet kaznenu prijavu protiv gospodina za lažno prijavljivanje, za kazneno djelo primanje mita i za moju zlouporabu položaja a isto tako mu mogu najavit da ću ga tužit u parničnom postupku za naknadu štete”, rekao je Krušlin.

Malenica: Nadležna tijela trebaju što prije reagirati

Ministar pravosuđa slaže se da su optužbe teške i ozbiljne. “Kad bi se tako na takve svakakve optužbe na račun pojedinih sudaca reagiralo suspenzijom, suspendiralo suce ne znam gdje bi se došlo. Rekao sam da su teške ozbiljne optužbe i da je važno da nadležna tijela što prije reagiraju.Teško mi je reći što je brzo, kad ne znam što je sadržaj tih dokumenata što je gospodin Mamić poslao USKOK-u”, rekao je ministar Malenica.

Mamićev odvjetnik još je u ljeto 2019. govorio o podmićivanju sudaca. “Bilo je riječi o tome da se zna po prilici u kuloarima koji suci su spremni na takvu djelatnost i koji u tome sudjeluju. Jesu li to osječki suci? Neću vam toliko reći. On je htio imenovati 6 značajnih sudaca za koje je odlučio ukazati da su korumpirani. Iz različitih sfera”, rekao je Miljević u srpnju 2019.