PROZVANA ‘CRNA DAMA’ ODGOVORILA KARAMARKU: ‘The Black Lady says: Not Today. Prevedite mu ako treba’

Komentirat ću gluposti s kojima se posljednjih dana Tomislav Karamarko osvrće na novu prvostupanjsku presudu upravnog suda, nazivajući me pri tome crnom damom. Ne zbog njega, već zato što je ta presuda opasna za vladavinu prava i sudbinu Povjerenstva kao preventivnog antikorupcijskog tijela. Ali ne danas, napisala je Dalija Orešković

Dalija Orešković odgovorila je na prozivke Tomislava Karamarka. Podsjetimo, Karamarko na svom je Facebook profilu napisao objavu u kojoj se obratio onima zbog kojih je bio primoran dati ostavku na mjesto premijera i šefa stranke. Pravda je sada, kaže, dostignuta, on je dokazao da je čist, a oni koji su ga svrgnuli sada su ušli u politiku, ističe. Karamarko je, između ostalog, upitao je li moralno da Orešković uđe u politiku nakon dužnosti na čelu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.

“Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku. Ne bi li bilo normalno da nakon odlaska sa svoje “časne” dužnosti nekoliko godina ima zabranu baviti se politikom? Nije li ona u sukobu interesa?”, napisao je Tomislav Karamarko.

KARAMARKO KAŽE DA NE ŽELI NARICATI ZBOG OSTAVKE, ALI: ‘Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku’

‘Komentirat ću te gluposti, ali ne danas. Prevedite mu ako treba: Not Today’

Dalija Orešković ovo nije prešutjela. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

“Komentirat ću gluposti s kojima se posljednjih dana Tomislav Karamarko osvrće na novu prvostupanjsku presudu upravnog suda, nazivajući me pri tome crnom damom. Ne zbog njega, već zato što je ta presuda opasna za vladavinu prava i sudbinu Povjerenstva kao preventivnog antikorupcijskog tijela. Ali ne danas. Prevedite mu ako treba, The Black Lady says, Not Today”, napisala je Dalija Orešković, referirajući se na kraju objave na video.