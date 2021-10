Objava žene s Murtera u jednoj Facebook grupi u kojoj je prozvala one koji masturbiraju na plažama dovela je do salve ureda njoj, autoru statusa pa se u cijeli slučaj mora uključiti i policija.

"Gospodo drka**ije i mlatimudani koji kao gladni psi obilazite uvale od Doca do Kosirine i dalje i to po nekoliko puta gore dolje dnevno ne bi li naišli na koje golišavo tijelo žene, muškarca, ili djeteta koji u osami traže mir uz knjigu i kupanje, na vas se odnosi ovaj tekst", stajalo je u statusu koji je izazvao buru na otoku.

'Fotografirat ću i njega i njegov bijedni ku**c'

"Ako mi ikada više u neposrednu blizinu priđe neki od vas, raskreči noge i gledajući me u oči šamara majmuna (op. prev. dra kuc) fotografirat ću i njega i njegov bijedni kuc i prijaviti ga s tim dokazima policiji zbog seksualnog uznemiravanja. Danas mi se to na plaži dogodilo dvaput u razmaku od pola sata. Imala sam na sebi kupaći kostim i pareo. Ne gola, ne u toplesu, nego – u kupaćem kostimu i pareu! Ali sve i da sam bila gola, gospodo dežurni drka*ije Murtera i okolice to vam ne daje pravo da goli sjednete dva metra od mene i drkate. Kako vas nije sram vlastite djece, unučadi, supruga? Nemate ni najmanjeg poštovanja prema ženama, prema drugim ljudskim bićima jednako kao ni prema vlastitoj obitelji", stajalo je u statusu u kojem je najavljeno da će imena i fotografije tih lokalnih "junaka" objaviti na društvenim mrežama i poslati policiji s tužbom za seksualno uznemiravanje.

Nakon te objave mnogi su napali ženu čija je to bila ispovijest i poziv, ali i fotografa Igora Tomljenovića koji je njezino pismo objavio. "Radi se o šačici ljudi, spremni su i na prijetnje: dolazili su mi pred kuću, vikali da će me pretući, da će mi zabiti udicu u nos, svašta. Sve te prijetnje prijavio sam policiji koja provodi izvide. Molim vas, naglasite da je većina ljudi ipak na našoj strani, ali manjina je bučnija", rekao je Tomljenović Slobodnoj Dalmaciji.

'Cilj mi je bio zastrašiti predatore'

"Moj isključivi cilj bio je zastrašiti te ljude, te predatore. Takvi najčešće i nisu ništa drugo nego obični strašljivci koji bježe čim imalo zagusti. A ja sam se tog popodneva osjećala silovanom. Ničim nisam izazivala, bila sam u kupaćem kostimu, imala oko sebe i pareo. Došla sam se sama osunčati, volim mir i tišinu, volim takve plaže. Bilo je i dosad raznih tipova, prođu, škicaju vas pogledom ili upadljivo gledaju, ali ovim predatorima vjerojatno je sada, koncem ljeta i odlaskom turista, dobra i jedna u kostimu", ispričala je žena koja je šokirana time da je u potpuno otvorenim komentarima otvoreno pljucaju i gade čak i prijatelji – potpuno nesvjesni da je u pitanju baš ona, skrivena u anonimnosti.

"Kažu da blatim Murter. Kao, oni staju u obranu časti Murtera, ali ne kuže da će murtersku čast obraniti samo ako prokažu seksualne predatore! Upravo oni uništavaju čast mjesta. Nisam očekivala takav primitivizam svojih susjeda, mojih otočana", kaže žena.

Načelnik: 'Tvrdnje narušavaju ugled mjesta'

Murterski načelnik Toni Turčinov kazao je da osuđuje svako nasilje, ali i dodaje kako tvrdnje da se radi o domaćim ljudima, iako policija još ništa nije ustanovila, narušavaju ugled mjesta koje zasluženo slovi kao idealna obiteljska turistička destinacija.

"Nemojte mi reći da po drugim obalnim mjestima i gradovima nema onih koji gledaju žene na stijenama", kazao je Turčinov. Policija je potvrdila da je žena prijavila nepoznatog počinitelja 4. listopada.