Od nove godine mijenjaju se i porezna pravila pa će rasti i plaće. Tri su glavne promjene:

Povećava se osobni odbitak s 530 na 560 eura kroz sustav poreza na dohodak. Rastu i neoporezivi iznosi za uzdržavane članove te prag za višu stopu poreza na dohodak. Druga promjena je regresivno smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje (I. stup) za najviše 300 eura za bruto plaće do 700 eura. To smanjenje postupno pada prema nuli do iznosa bruto plaće od 1300 eura. Vlada navodi da manje plaćeni doprinosi neće utjecati na iznos budućih mirovina. Treće, plaće mogu, ali i nemoraju narasti temeljem ukidanja prireza. Jedinice lokalne samouprave time ostaju bez dijela prihoda pa će neke “rupu” u proračunima pokušati zakrpati višim porezima na dohodak, piše Večernji list.

Minimalci će narasti oko 40 eura

Iako su trebali, nisu još svi gradovi propisali visinu godišnjih stopa poreza na dohodak. Radnici s nižim plaćama i osobe koje imaju više uzdržavanih članova obitelji dosad nisu ni plaćali porez na dohodak i prirez, pa po toj osnovi ne mogu ni očekivati povišicu.

Uglavnom,poznato je da će plaće koje su oko minimalca porasti najviše 40-ak eura, a prosječne plaće bi mogle biti par eura veće.

Svoju plaću od nove godine moći ćete izračunati na kalkulatoru plaća.

Rok do kojega gradovi moraju donijeti odluku hoće li i za koliko povećati stopu poreza na dohodak je kraj godine, no oni te stope mogu mijenjati i tijekom kalendarske godine.

Kratki vodič za spajanje

A, sada kada ste otkrili koliko ćete malo profitirati, pogledajte kako možete "ukrasti" još koji slobodan dan. U novoj godini prvi neradni dan bit će na samu Novu, koja pada u ponedjeljak. Uskrs pada ranije, već 31. ožujka, a prva prilika za spajanje je na Praznik rada (1.5.) koji je u srijedu te Tijelovo i Dan državnosti (30.5.), koji na žalost padaju na isti dan, u četvrtak. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5.8.) pada na ponedjeljak, Velika Gospa (15.8.) u četvrtak. Dan svih svetih (1.11.) je u petak, a Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata (18.11.) u ponedjeljak. Sljedeći Božić (25.12.) pada na srijedu.

