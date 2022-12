Svi građani Zagreba svjedoci su prekratkog trajanja zelenog svjetla na određenim raskrižjima, a vozači baš i nemaju živaca za spore pješake. Javio nam se jedan čitatelj i objasnio kako ga je auto skoro udario dok je sa psom prelazio semafor. Slučaj se odvio na glavnom semaforu kod Gupčeve zvijezde na tramvajskoj stanici.

"Uvijek šećem psa istom rutom i uvijek prelazimo ta ista tri semafora u nizu. Uvijek je zeznuto jer su ti auto koji skreću od tog semafora udaljeni 30-ak metara i već postignu solidnu brzinu. Pritom moraš hodati i jako brzo jer se na trećem semaforu upali crveno i onda moraš čekati sa psom na jako uskom prostoru između tramvajske pruge i auta, a i čeka se jako dugo da se ponovno upali zeleno", govori nam čitatelj.

Zeleno svjetlo se u međuvremenu promijenilo u crveno

Očito je namijenjeno da se sva tri semafora prođu u jednom zelenom svjetlu, ali to nije moguće ako osoba hoda normalnim hodom.

"Išao sam jako brzo, psa sam držao odmah uz nogu, jedna gospođa u Mercedesu je skretala i ja sam nju vidio, ali sam vidio da mi je zeleno i računao sam da će zakočiti. Zakoračio sam na pješački i gospođa me udarila autom. Nije bio snažan udarac, ali je došlo do kontakta moje desne ruke i tog auta. Pas mi je srećom bio s lijeve strane i na jako kratkoj lajni. Da mi je na primjer pas išao ispred, ona sigurno ne bi vidjela psa i pregazila bi ga", objašnjava nam čitatelj i pritom napominje kako je gospođa bila u šoku, kao i on.

"Pogledala je na drugu stranu semafor i vidjela da je crveno. Gestikulacijom mi je pokazala da je crveno i ja sam joj rekao da nije, nego da je sigurno bilo zeleno kada sam ja zakoračio, ali se u međuvremenu promijenilo u crveno. Rekla je da mi vjeruje i bila je u totalnom šoku. Kasnije mi je jedan čovjek komentirao da je i on vidio da je bilo zeleno kada sam ja zakoračio", govori nam čitatelj.

Provjera naših 'prometnih redara'

Zbog ovoga smo odlučili istražiti najkritičnija raskrižja u gradu Zagrebu i provjeriti jesu li uistinu toliko problematična. Prvi na redu nam je bio upravo taj iz nemilog događaja našega čitatelja, raskrižje kod Gupčeve zvijezde. Ono što je potrebno napomenuti je kako se ovo raskrižje sastoji od tri semafora za koje smatramo da treba prijeći u jednome zelenom.

Mjerili smo trajanje zelenoga svjetla, ali i koliko osobi s prosječnim hodom treba da pređe taj isti semafor. Također smo mjerili i duljinu samoga semafora, i to smo mjerili pomoću aplikacije metra na mobitelu.

Na slici je označeno kako smo taj semafor prelazili.

Prosječnim hodom trebalo nam je 19 sekundi za prelazak sva tri semafora, a zeleno svjetlo na posljednjem trećem semaforu trajalo je tek 13 sekundi. Bilo je nemoguće prijeći sva tri semafora odjednom.

Kako bismo potvrdili naše podatke i vidjeli je li uistinu potrebno 19 sekundi da se prođe taj semafor, odlučili smo izračunati vrijeme potrebno za prijeći taj semafor.

Formula je sljedeća: t = s/v ; pritom t označava vrijeme koje je potrebno za prijeći semafor, s označava duljinu semafora, v označava prosječnu brzinu kretanja. Prosječna brzina hoda, odnosno kretanja (v) čovjeka iznosi 1,39 metara po sekundi. Duljina ovog semafora (s) iznosi 26 metara. Izračun je stoga sljedeći:

t = s / v --> t = 26 / 1,39 --> t = 18, 7

Vrijeme koje je potrebno za prijeći semafor je 18,7 sekundi. Vratimo li se na naše rezultate, vidimo kako je nama uistinu bilo potrebno 19 sekundi da se prijeđe taj semafor što bi značilo da je naša računica točna.

Zamolili smo Holding za odgovor hoće li korigirati ove semafore i znaju li da ih je nemoguće prijeći sva tri odjednom. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.