PITALI SMO GRAĐANE KAKO PROŽIVLJAVAJU UŽAS U S. BRODU: ‘Ovako nam nije bilo ni u ratu… Pričaju da će karcinomi biti kronična bolest’

‘Treba seliti odavde jer nije smiješno više’, rekla je jedna građanka

Stanovnici Slavonskog Broda i okolnih općina od subote su bez pitke vode zbog onečišćenja ugljikovodicima. Zbog eko-katastrofe voda se ne može pročistititi niti nakon prokuhavanja, a građani bi pitku vodu trebali dobiti tek za dva tjedna, a dotad se koristiti onom iz cisterne. Gradonačelnik tvrdi da je za onečišćenje kriva firma Crodux, koju je i kazneno prijavio, no građanima koji ovakvo što ne pamte od rata, trenutno je manje bitno tko će jednom odgovarati.

DUSPARA TVRDI DA ZNA TKO JE KRIV ZA UŽASNO ZA ZAGAĐENJE: ‘Postoji i najcrnji scenarij, ali nešto me još više ljuti…’

GRADONAČELNIK SL. BRODA PODNIO KAZNENU PRIJAVU PROTIV CRODUXA: ‘Zna se tko je kriv za ovo’



Kontaktirali smo nekoliko ljudi kako bismo provjerili kako se nose s užasnom situacijom u kojoj su se našli.

‘Žalosno je da u jednoj europskoj državi stanovnici 6. najnaseljenijeg grada u RH nemaju osnovne uvjete za život kao što su čisti zrak i pitka voda i da nikoga za to nije baš previše ni briga. O stanju smo obaviješteni preko lokalnih portala i stranica građanskih organizacija koje to, čini mi se, rade vrlo dobro, a informacije o opskrbi vodom iz cisterni iz prve ruke nemam jer kupujem flaširanu vodu. Šteta što se ne može kupiti i flaširani zrak. Vodu kupujemo za kuhanje i za piće, a osobnu higijenu održavamo ovom iz slavine, na osobni rizik. Neki dan smo se baš opskrbili s 200 litara vode i, naravno, sve je plaćeno iz vlastitog džepa.

Pričaju da će karcinomi biti kronična bolest

Uostalom, baš me briga za vodu kad zrak ne valja. Ionako pričaju da će karcinomi biti kronična bolest, kao visoki tlak. Voda koju dovoze je po pričama navodno odvratna za piti, ali to ne znam osobno.

S tim da to vodocrpilište nije dovoljno za sav prostor koji pokriva, tako da će biti redukcija. A ljeto dolazi… Svugdje čujem isto – ovako nije bilo ni u ratu. Ubijaju nas bez ispaljenog metka i te priče. Kaže moja sestra da je sinoć smrdilo toliko da se skoro ispovraćala. Treba seliti odavde jer nije smiješno više’, rekla je Maja za Net.hr.

Stariji građani su u panici

‘Mislim da je to s vodom bacanje dima u oči da se smirimo oko rafinerije, da nam pokažu da može gore i da smo nezahvalni. Stariji su u panici, flešbekovi od rata valjda i nestašice… Davali su pet litara za nas troje, kažu da nema više. Došli smo mama, brat i ja i rekli su nam da ima još šest boca i da možemo uzeti jednu. Zamišljam bakice koje ne mogu vući tu vodu’, kazala je Ivana.

Zagađena voda posebno je strašna za roditelje s malom djecom

Vijest o zagađenoj vodi u Slavonskom Brodu nas je ostavila u šoku, pogotovo zato što imamo bebu od 5.5 mj koja pije bočice i kuhamo joj hranu na toj vodi. Suprug je išao u subotu u 7 ujutro za Đakovo po pitku vodu jer je već u rano jutro bila nestašica po centrima. Djecu kupamo u flaširanoj vodi, a mi se kupamo u vodovodnoj. Posljedice smo imali u noći sa subote na nedjelju i ja i suprug. Jake grčeve u trbuhu popraćene povraćanjem i proljevom. No to nije najgora stvar koja trenutno pati našu obitelj.

Više nas pati onečišćeni zrak koji dolazi iz rafinerije u Bosanskom Brodu, jer za pitku vodu ćemo se snaći, a kako da se snađemo za čisti zrak?! Sin koji je star 4 godine ima dijagnozu kronične opstruktivne bolesti s naglašenom astmom. U dobi od 7 mjeseco je prvi put završio u bolnici na liječenju zbog opstruktivnog bronhitisa. Nakon izlaska iz bolnice je dobio terapiju 2×50ug flixotide i inhalacije ventolinom po potrebi. Nakon toga u dobi sa 19.5 mjeseci završava opet u bolnici zbog dugotrajne respiracijske infekcije. Dijagnoza bronchitis acuta. Za 20 dana će napuniti pune 4 godine, a većinu svog života je proveo na pumpicama i inhalatorima. Prije 5.5 mj dobili smo prinovu u obitelji koja je odmah po rođenju završila na odjelu pedijatrije sa dijagnozom upale pluća. Dijagnoza bronchiolitis acuta! Pa se ja evo pitam dokle više će moja djeca koristiti ventoline, flixotide i melathe?! Do kada ću ih inhalitati sa fiziološkom otopinom koju, čini mi se, više trošimo nego vodu za piće?! Kada će moja djeca početi udisati čisti zrak i slobodno se igrati na igralištu sa ostalom djecom?

Jutros krenule pripreme za sanaciju

Pripreme za sanaciju uone ekološkog incidenta koji se dogodio u srijedu na zapadnom ulazu u Slavonski Brod počele su jutros, no gradonačelnik Mirko Duspara, koji je stajao po strani i pratio radove, rekao je kako je to trebalo odmah učiniti te da je Grad naručio neovisnu analizu zagađenog tla i učinit će to i za vodu.

Istjecanja naftnih derivata iz pet kilometara dugog produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu dogodio se tijekom tlačne probe produktovodnih cijevi koje bi trebale biti prenamijenjene u plinovod. Plinofikacija rafinerije dogovorena je prekograničnim protokolom između Hrvatske i Republike Srpske (BiH) s ciljem modernizacije proizvodnje u rafineriji i smanjenja onečišćenja zraka na koje stanovnici Slavonskog Broda upozoravaju već 10 godina.

Duspara naručio neovisnu analizu zagađenog tla

Radove na sanaciji izvodi tvrtka AEKS koja je bila angažirana i u srijedu, kada je na mjestu incidenta s površine uklonjen samo sloj zemlje i trave do dubine od desetak centimetara. Nezadovoljan provedenom sanacijom i izostankom analize uzoraka onečišćenog tla, slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara angažirao je neovisnu analizu zagađenog tla te je najavio da će isto učiniti i s vodom s izvorišta koje je bilo glavni opskrbljivač vode za Slavonski Brod i okolicu.

Kasne nalazi vode

Duspara je danas ponovno podsjetio da još nema rezultata nalaza analize vode od 1. travnja. Mi radimo svoju analizu tla, jer se aljkavo radilo i analize nisu napravljene od državnih institucija. S obzirom na to da se ovdje vode zakulisne igre, radit ćemo i nezavisnu analizu vode”, izjavio je Duspara.