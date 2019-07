PROVELI SMO DAN U STRUKOVNIM ŠKOLAMA: Donosimo priče mladih ljudi koji su ih upisali, zašto su tako odlučili i što ih čeka po završetku?

“Škola smo koja nudi mnoga atraktivna zanimanja, a velika većina njih stipendirana su, deficitarna te nedostaju u svijetu rada”, govori Kristinka Lemaić, voditeljica praktične nastave u Industrijsko strojarskoj školi

Među brojnim srednjim školama, posebno mjesto zauzimaju one koje svoje đake obrazuju za obrtnička zanimanja, pružajući im savršen omjer kako teorijskog, tako i prakičnog znanja.

Ne bi li saznali što te škole nude te kako ih vide mladi ljudi koji su se tamo odlučili obrazovati, proveli smo dan u Industrijsko strojarskoj školi i Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija.

Obje škole omogućuju svojim polaznicim edukaciju prema jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koje podrazumjeva zajedništvo obrazovanja u ustanovi za strukovno obrazovanje (školi) i praktične nastave kod poslodavca (obrtnika) čije se ocijene stapaju u jednu jedinstvenu ocjenu za određenu stečenu kvalfikaciju.

Mogućnosti koje nude ove škole prepoznali su i učenici koji su već pri upisu znali kako nakon ove škole neće imati problema s pronalaskom posla.

Stipendija kao poticaj

“Za ovu školu odlučio sam se jer sam čuo od drugih ljudi da je ovo jako dobar posao sa sigurnom plaćom, a i jako me to zanimalo. Nakon školovanja volio bih steći još malo iskustva te otvoriti svoju firmu”, kazao nam je Josip Marković koji se u Industrijsko strojarskoj školi obrazuje za instalatera klime i grijanja.

Marković uz sve to dobiva i stipendiju koja mu je još veći poticaj.

I njegov kolega, Dorian Janković, koji se školuje za alatničara odlučio se za ovu školu nakon što je čuo da je ovaj posao jako tražen te vrlo dobro plaćen.

“Zadovoljan sam svojim odabirom, profesori su stvarno jako dobri i super je što imamo praktičnu nastavu na kojoj možemo puno toga naučiti. Najzanimljiviji dio mi je rad na strojevima te već sada poznajem gotovo svaki stroj”, govori nam mladi alatničar koji se isto tako nada da će jednog dana pokrenuti vlastiti posao.

Ni Vedran Hmelina nije dugo razmišljao čime se želi baviti.

“Odabrao sam smjer za automehaničara jer mi se tata time bavi te sam uz njega i ja to zavolio”, govori nam učenik Industrijsko strojarske škole.

Nova ulaganja i atrakivna zanimanja

Voditeljica praktične nastave u Industrijsko strojarskoj školi Kristinka Lemaić kaže kako je pogrešna pretpostavka da trogodišnju strukovnu školu upisuju učenici koji nemaju mogućnost razvijati se i rasti.

“Škola smo koja nudi mnoga atraktivna zanimanja, a velika većina njih stipendirana su, deficitarna te nedostaju u svijetu rada. Ono što je važno, strukovna smo škola temeljena na radu i veliku pozornost pridajemo praktičnoj nastavi učenika pa oni u odjelima školske radionice zapravo prolaze osnove ručne i strojne obrade, a praktičnu nastavu imaju i kod poslodavaca”, govori Lemaić.

Naglašava i kako su brojni učenici još za vrijeme školovanja osiguraju posao te ostanu raditi kod poslodavca gdje su obavljali praktičnu nastavu, ali to nije jedini poticaj koji dobivaju.

“Deficitarna zanimanja primaju stipendiju i naravno da je to jako dobro došla pomoć učenicima i njihovim roditeljima u obrazovanju. Tu su i stipendije Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje će ove godine biti dvostruko veće nego lani i to je ono što nas sve veseli. Osim toga, naša škola je partner u regionalnom centru kompetentnosti tako da je to još jedan projekt na kojem ravnatelj i njegovi suradnici vrijedno rade.

Veliki su iznosi koji će se ulagati ne samo u infrastrukturu nego i u opremanje školskih radionica, tako da će naši učenici imati mogućnost raditi sa doista suvremenim tehnologijama i to je ono što će još više povećati njihove mogućnosti za profesionalni rast i razvoj”, zaključila je Lemaić.

Siguran posao za montažere i vodoinstalatere

I ravnatelj škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Josip Rodin, ponosi se programom koji njegova škola nudi.

“Gospodarstvenici maltene svakodnevno zovu i pitaju imamo li nekoga za preporučiti za praksu ili zapošljavanje. Plaće su daleko veće nego profesorske, međutim djeca kroz svoju praksu već tokom školovanja nađu posao”, objašnjava ravnatelj.

Škola koja ima oko tristotinjak učenika najbolje upise bilježi kada su u pitanju smjerovi za instalatere grijanja i klimatizacije te za strojarske tehničare iako se, kako nam kaže ravnatelj, najviše traže vodoinstalateri i plinoinstalateri.

“Ova zanimanja zanimljiva su za djecu koja nisu štreberi, jer je tu najvažnije da se uči kroz praksu i rad. Sve što u teoriji nauče, idući tjedan vide u praksi”, kaže Rodin i dodaje kao su najveća škola ovog tipa u Hrvatskoj.

Učenici ove škole dugogodišnji su prvaci na državnom natjecanju WorldSkills Croatia, a talentirani učenici predstavljali su Hrvatsku i izvan granica domovine.

“Školu bi preporučio djeci koja su aktivna i dinamična. Ljudi imaju percepciju da je to težak i prljav posao ali danas je to sve na struju, a posao je jednostavan i izuzetno tražen i cijenjen”, objašnjava Rodin.

Praksa u Francuskoj

I učenici su svjesni prednosti koje nudi ova škola.

Alen Vidaković, budući instalater kućnih instalacija, te Luka Paponja, koji se školuje za plinoinstalatera, odabrali su ovu školu jer su znali kako se nakon iste ne moraju brinuti oko pronalaska posla.

“Naša škola sudjeluje na Erasmus plus projektu te smo zahvaljujući tome išli 2 tjedna na praksu u Francusku. To mi se jako svidjelo te bi volio to ponoviti”, kazao nam je Paponja.

I Leonardo Vušak pod dojmom je prakse u Francuskoj.

“Francuzi imaju dosta drugačiji način rada kada je riječ o vodoinstalacijama. Naprimjer, rade s drukčijim cijevima koje se spajaju na drugačiji način. Kod nas su npr. cijevi plastika, lim, plastika, a kod njih je samo plastika”, govori nam Vušak koji u budućnosti misli raditi sa stricem koji je također, kako kaže, pohađao ovu školu.

Impresivno je, moramo priznati, kako će vrijedne ruke ovih đaka moći i prije dvadesete cijelu kuću opremiti instalacijama, što nam je povrdio i učenik Dragutin Pleše, koji baš kako i njegovi kolege, očekuje uspješan nastavak obrtničke karijere.

