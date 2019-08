PROTUUDAR MILANA KUJUNDŽIĆA: ‘Tražit ću da se Strenji Linić, Jovanoviću i Petrovu oduzmu liječničke licence!’

Strenja Linić je od Plenkovića tražila smjenu Kujundžića, dok je Petrov predstavio i dokument od 50 razloga za njegov i opoziv i dodao kako ‘on nije dobar ministar’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić danas je na novinskoj konferenciji najavio tužbe protiv kritičara koji su ga prozivali odgovornim za smrt Mattea Ružića i tražili njegovu ostavku. U intervjuu za Večernj list sada je kazao i kako kani kazneno goniti Ines Strenju Linić, Božu Petrova i Željka Jovanovića, ali i tražiti oduzimanje liječničkih licenci od njih.

MATTEO RUŽIĆ UMRO JE OD ASTMATSKOG BRONHITISA I SRČANE MANE; Kujundžić: ‘Da je bio bilo gdje, nitko ga ne bi mogao spasiti’

MOST JE NAPISAO DOKUMENT S 50 RAZLOGA ZA OPOZIV KUJUNDŽIĆA, PETROV: ‘On nije dobar ministar’

‘Ovo što su radili troje liječnika, Jovanović, Strenja Linić i Petrov gdje su smrt mladoga čovjeka i tragediju obitelji koristili ili za dnevno političko skupljanje bodova ili pokazali krajnje neznanje o medicini gdje su bez dijagnoze davali terapiju. A nije se pričekao nalaz inspekcije ili obdukcijski nalaz, oni su već presude davali i pritom zapravo blatili hrvatske liječnike, medicinske sestre i unosili nemir u hrvatsku javnost. Time je nanesena nesaglediva šteta hrvatskom narodu i zbog toga ću tražiti doživotno oduzimanje liječničke licence za ovo troje liječnika, a s kolegama iz pravne struke ću se konzultirati ima li prostora za kazneno gonjenje’, rekao je Kujundžić.

Podsjetimo, Strenja Linić je od Plenkovića tražila smjenu Kujundžića, dok je Petrov predstavio i dokument od 50 razloga za njegov i opoziv i dodao kako ‘on nije dobar ministar’. Željko Jovanović je pak ministra prijavio zbog vrijeđanja dvoje liječnika iz Mosta (Strenje Linić i Petrova), nakon što je Kujundžić za njih dvoje kazao kako vrijede u medicine koliko i on u poljoprivredi.

MOSTOVKA STRENJA LINIĆ UZVRATILA MINISTRU KUJUNDŽIĆU: ‘O mom radu mogu govoriti samo moji pacijenti’

Jovanović je u razgovoru za Jutarnji komentirao najave ministra Kujundžića. ‘Ostao sam bez teksta jer je to čovjek kojem je Vijeće časti HLK već donijelo odluku da se mora ispričati svim liječnicima jer ih je nazvao lijenim neznalicama, koji ne zaslužuju plaću, što je i učinio. Nakon toga je paušalno i neutemeljeno izvrijeđao kolegicu Strenju Linić i Petrova i na taj način uvrijedio sve liječnike, jer je takvim istupom doveo u pitanje povjerenje pacijenata u liječnike. I onda se on usuđuje staviti se u ulogu suca koji će oduzimati licence nama koji smo licence dobili po svim pravilima HLK’, rekao je Jovanović i dodao kako je to još jedan razlog zašto Kujundžić više ne zaslužuje biti miistar.

PRIJAVA ZBOG NARUŠENOG UGLEDA: Željko Jovanović prijavio ministra Kujundžića zbog vrijeđanja dvoje liječnika iz Mosta