PROTURJEČNE TVRDNJE STRUČNJAKA ZBUNJUJU NAS OD SAMOG POČETKA EPIDEMIJE: Tko je onda bio u pravu? Stručnjaci su otkrili što sad znaju

Puno je nepoznanica u vezi novog koronavirusa koji hara svijetom pa otkako je počela pandemija nagađanja znanstvenika postala su svakodnevica. Prema jednima stopa smrtnosti od infekcije Covid-19 je jako velika dok ju drugi smatraju beznačajnom.

Jedni tvrde da je zamrzavanje gospodarskih aktivnosti spasilo tisuće ljudskih života dok drugi navode da će više ljudi umrijeti od gladi i financijske krize nego od koronavirusa, treći kažu da nitko nije trebao umrijeti, a četvrti se drže one da bi “umrli bi i ovako i onako”. Kako prenosi RTL, posljednja istraživanja pokazala su da se dolaskom proljeća epidemija smiruje u svim državama bez obzira na to koje su mjere poduzele.

No, kolika je smrtnost i brzina širenja zaraze te koliko dugo virus živi na površini su i dalje neka od pitanja na koje su odgovori nejasni.

Ministar zdravstva prvo tvrdio da je korona ‘bolest na nivou obične gripe’

Ministar zdravstva Vili Beroš postao je nešto poput heroja među građanima te zaštitno lice Nacionalnog stožera civilne zaštite. Mnogi se uzdaju u njegovu stručnost i primjerenu i pravovremenu komunikaciju, no valja se prisjetiti da je u veljači Beroš rekao za koronu da je to “nije bolest koja predstavlja značajnu ugrozu” i da je to “bolest na nivou obične gripe”.

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i šefica Hitne, Maja Grba-Bujević, u veljači je rekla da nema potrebe da se kupuju medicinske maske i da se s njima hoda po gradu i na posao jer “neće virus tako prijeći”. U travnju Grba-Bujević “mijenja ploču” i govori da nas maske štite od zraka koji udišemo i u kojem uvijek može biti neki uzročnik bolesti, ne samo korona, prenosi RTL.

“Naše odluke polaze od temeljne činjenice: ljudi, ostanite doma. Ne izlazite iz kuća”, rekao je u ožujku Davor Božinović, načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova.

Istovremeno je ministar Beroš građanima poružio da je poželjno boraviti vani, no da nije poželjno biti u bližem socijalnom kontaktu.

Što se zaista zna o virusu?

S odmicanjem vremena, osnovne činjenice o virusu postaju jasnije. Dakle, postoji šest tipova koronavirusa koji napadaju čovjeka te 500 vrsta koje napadaju životinje. Neki od njih mogu biti obične prehlade. SARS-CoV-2 je službeni naziv virusa dok je Covid-19 bolest koju uzrokuje. Klinička slika oboljele osobe može se razviti u najgori scenarij, no može i biti i asimptomatska. Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2013., Michael Levitt, mišljenja je da je sve manje dokaza da su potpune karantene imale smisla.

“Mislim da je potpuna karantena ogromna pogreška. Trebaju nam pametne mjere. U novom valu bi bilo dovoljno upozoriti na dezinfekciju, nošenje maski i sprječavanje pretjeranog fizičkog kontakta. To bi već usporilo novi val epidemije”, kaže Levitt, inače profesor Sveučilišta Stanford.

Johan Gisek, umirovljeni švedski epidemiolog i jedan od vodećih znanstvenika Europske agencije za prevenciju i kontrolu, poručuje da nam cjepivo možda i neće trebati. “Dok ga otkrijete, većina populacije mogla bi već imati razvijen imunitet” kaže on.

