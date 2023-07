Ne dogodi se često da na neko pitanje koje postavimo na našoj Facebook stranici čitatelji odgovore i masovno i jednoglasno. A više od tisuću komentara, od kojih je sigurno 99 posto bilo s potvrdnim odgovorom, rezultat je našeg Pitanja dana: Mislite li da treba vratiti protugradnu obranu?

Ovo je tek nekoliko odgovora, ali velika većina ostalih u istom je tonu.

'Sve što valja mijenjamo, a što treba mijenjati - ostaje stoljećima'

"Naravno da da. Sto posto učinkovito. Ako je tamo 70-tih bilo učinkovito, zašto ne bi bilo i sada?"

"Nisam stručnjak, ali si mislim ako stariji poljoprivrednici iz doba kad su se ispucavale rakete kažu da, onda vjerojatno postoji razlika i dobar razlog da se pucaju rakete."

"Pod obavezno. Nisam poljoprivrednik niti voćar, ali se sjećam još kao klinac, kada sam bio kod bake i djeda, da su pucali protugradne rakete i da nikada nije bilo leda veličine oraha ili teniske loptice, već sporadično gdje koji led i sve OK. Ako to pomaže, a koliko se sjećam - pomaže, zašto da ne."

"Mi smo baš poseban narod. Sve kaj valja mijenjamo, a ono kaj treba promijenit to ostaje stoljećima."

"Funkcioniralo je, ali nije nekome u interesu zaštititi malog čovjeka, koji ima vrt za osobne potrebe."

"Naravno da bi trebalo. I dok su bile aktivne bilo je leda, ali ne toliko da je radilo štete i probleme kao danas. Za sve drugo se ima para, ali da se zaštititi od vremenskih nepogoda nema. (…) To nisu ni smjeli ukinuti. Treba momentalno vratiti protugradnu obranu."

Ministarstvo poljoprivrede nadležno, DHMZ operativno provodi

Ovoga proljeća, a naročito u lipnju, svjedočili smo čestim olujnim nevremenima koja su harala najčešće sjeverozapadnim, a nešto rjeđe središnjim i istočnim krajevima Hrvatske ostavljajući za sobom ogromnu materijalnu štetu, naročito na usjevima, voću i povrću… Operativna obrana od tuče započela je 15. lipnja na području dvanaest županija i Grada Zagreba. Za sustav obrane od tuče nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, a operativno ga prodvodi Državni hidrometeorolški zavod (DHMZ).

"Provedena je javna nabava za potrebne količine otopine srebrovog jodida koja je testirana te se trenutno dostavlja poslužiteljima generatorskih postaja. Završeno je servisiranje uređaja za gašenje požara te su pripremljeni ugovori za 600 operatora prizemnih generatora. Zbog kontinuiranog smanjenja financijskih sredstava za realizaciju operativnih poslova obrane od tuče te nejasnu sudbinu Zakona o sustavu obrane od tuče, ove je godine bilo nužno osigurati dodatne financijske izvore prije provođenja navedenih aktivnosti te je za operativnu obranu od tuče u 2023. izdvojeno 1,256 milijuna eura poreznih obveznika", odgovorila je glasnogovornica DHMZ-a Kornelija Špoler-Čanić na upit portala Zagorje.com početkom lipnja.

Imamo Zakon o obrani od tuče koji se ne provodi

U Zagorju su najzabrinutiji zbog sustava obrane od tuče koji očito ne donosi rezultate i najglasniji u zahtjevima da se u sustav obrane od tuče vrate protugradne rakete. Postojeći sustav obrane od tuče trenutno se obavlja prizemnim generatorima, a DHMZ se poziva na Svjetsku meteorološku organizaciju čiji je stav da ne postoje znanstveno utemeljeni dokazi uspješnosti i učinkovitosti umjetnog djelovanja na sprječavanje tuče. U nedjelju je Davor Dretar, saborski zastupnik Domovinskog pokreta na prosvjedu održanom ispred sjedišta Varaždinske županije zatražio uspostavu učinkovite obrane od tuče za Međimurje, Varaždinštinu, Podravinu, Zagorje i sve hrvatske krajeve.

"Hrvatska ima važeći Zakon o obrani od tuče, ali se on ne provodi. Apeliramo na Vladu RH i njezinog predsjednika Andreja Plenkovića da se svaka stavka tog Zakona dosljedno provodi. Također, Domovinski pokret priprema dopune tog Zakona kojima ćemo, između ostalog, tražiti proširenje mreže generatora za zaštitu od tuče, kao i uvođenje obrane zrakoplovima", poručio je Dretar s tog prosvjeda.

Više od 2500 raketa čeka da bude uništeno

Na tom prosvjedu bio je i Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske. S njim smo razgovarali i pitali ga kada su i zašto izbačene protugradne rakete iz sustava obrane od tuče.

"Prije tri godine je ukinuta obrana od tuče protugradnim raketama. To je samovoljno učinio DHMZ uz blagoslov Ministarstva poljoprivrede. Bila je to čista sabotaža! U Zakonu o sustavu obrane od tuče iz 2007. godine lijepo piše da se protugradna obrana obavlja raketama i prizemnim generatorima. Pa ako tako piše u Zakonu, koji je donio Hrvatski sabor, onda bi se to trebalo poštivati", kazao je Salatko.

Rakete su, kaže, učinkovitije od prizemnih generatora.

"Generatori također isijavaju srebro jodid kao i rakete, ali kad generatori nisu 'potegnuli' dovoljno tog reagensa, onda se djelovalo raketama. One su zasijavale oblake jače i nije bilo tuča kakve imamo danas. Rakete i dalje imamo, ali one su u spremištu u Varaždinu - više od 2500 komada namijenjenih za cijelu Hrvatsku, a porezni obveznici morat će platiti oko 80.000 eura njihovo uništavanje. One su zapravo ispravne, ali istekao im je rok upotrebe pa ih treba uništiti. No, to vam je isto kao i sa streljivom - ako je dobro uskladišteno ne može propasti", objašnjava nam Salatko.

'Kakve koristi čovjek ima od meteoroloških radara?'

Čak i u DHMZ-u kažu, kako su to nedavno rekli za Hinu, kako sustav obrane od tuče nigdje u Europskoj uniji nije u nadležnosti nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi. Ističu kako je njihova osnovna zadaća i uloga motrenje stanja atmosfere, izrada procjene rizika od pojedinačnih vremenskih nepogoda te razvoj sustava za prognozu i upozorenja na olujna nevremena i druge ekstremne vremenske događaje. Jednostavnije - mreža meteoroloških radara. Salatko to komentira vrlo rezignirano.

"Nema velike koristi od toga. Što sad znači čovjeku, poljoprivredniku, kada mu kažu da će za sat vremena biti tuče i da će mu sve stući? Velika mu je to utjeha", sarkastično kaže. "Kod nas u Zagorju bilo je 37, što lansirnih što generatorskih postaja. Umjesto da sad zgusnu mrežu, nakon što su ukinuli rakete, oni su još prorijedili broj postaja i sada u Zagorju imamo 17 generatorskih postaja. To stvara više štete nego koristi. To je, ponavljam, čista sabotaža", dodaje.

Na pitanje koliko je u vrijeme upotrebe protugradnih raketa bilo manje tuča i štete od tuče, Salatko spremno odgovara: "Kako da ne!" I upućuje na snimku Radarskog centra Sljeme na YouTubeu. "Tu je kompletna radarska slika i akcija raketama kada je, nažalost, stradao Kraljevec na Sutli jer nismo smjeli ispaljivati rakete u smjeru Slovenije. Na toj snimci se točno vidi kako djeluje raketa i koliko smo oblaka rastepli", kaže.

'EU puno ulaže u obranu od tuče, a kod nas se ukida'

Potvrđuje nam i da je područje Međimurja prošlo bolje prilikom nedavnih nevremena s tučom zbog djelovanja protugradne obrane iz Mađarske koja uz prizemne generatore koristi i protugradne rakete, ali i avione.

"Oni čak imaju automatske postaje na kojima ne treba čovjek kao kod nas gdje je oprema još iz 1971. godine kada je započela protugradna obrana kod nas. Čak su nam i radiovezu uzeli pa računajte dok čovjek iz Centra nazove raketare da upale generatore koliko mu treba dok sve obavijesti. Barem sat vremena. Europska unija je izdvojila ogromna sredstva da se pojača obrana od tuče, a vi kod nas idu je ukidati", govori Salatko.

Svaki raketar, pojašnjava, dok je radio s raketama imao je svoj kvadrant u dosegu rakete u kojemu djeluje.

"Nije se tuklo izravno u oblak nego u desni kraj oblaka i tako smo ga kontinuirano razbijali na manje komade. Ne može se tučonosne oblake cijele razbiti, ali se mogu ublažiti posljedice. To znači da umjesto tuče pada kiša ili možda oni manji komadi leda koji ne čine štetu. I u tom je poanta priče. Raketa u sebi ima srebro jodid. Kad se ispuca ona spiralno leti, gore isprazni svoje punjenje i nakon toga joj se aktivira samouništenje. Nakon toga na zemlju padnu komadići od kojih nikada nitko nije stradao", zaključio je šef Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagorci upalili crveni alarm zbog tuče i traže rakete: Najveća je glupost što su ih ukinuli