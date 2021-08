Protiv suca Trgovačkog suda u Zagrebu, Radovana Dobronića, kojeg je predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirao za predsjednika Vrhovnog suda, vodi se stegovni postupak. Ova se informacija pojavila neposredno nakon što je postalo bjelodano da je Dobronić upravo Milanovićev kandidat.

Državno sudbeno vijeće pojasnilo je Novom listu kako je stegovni postupak pokrenut zbog "neurednog obnašanja sudačke dužnosti", odnosno sumnje da je "u jednogodišnjem razdoblju, bez opravdanog razloga, donio manje od 80 posto odluka utvrđenih Okvirnim mjerilima za rad sudaca".

"Neka iz DSV-a odgovore kada su me to izvijestili da već deset mjeseci vode protiv mene stegovni postupak. Meni je to prvi glas, nitko mi o tome dosad nije ništa rekao", poručio je Dobronić.

'Stegnuli' ga zbog 2-3 posto

No, nakon što mu je objašnjeno za što ga se tereti, odmah je znao o čemu se radi. Ispričao je kako se, iz njegove perspektive, i u ovom slučaju manifestiraju mane hrvatskog pravosuđa, o čemu je pisao u programu rada kada se prijavljivao za šefa Vrhovnog suda. Smatra da je model ocjenjivanja sudaca po učinku u godini dana pogrešan.

"Predsjednik Trgovačkog suda Nino Radić je, ne sjećam se točno je li za prošlu ili pretprošlu godinu, izračunao da sam ja svoju normu ostvario 77 ili 78 posto, a ne 80 koliko je minimalno potrebno. To je bila jedna, jedina godina za koju mi je rečeno da nisam ispunio sudačku normu. Napisao sam prigovor na to i obrazložio kako ja radim. Dogodi se da dosta vremena potrošite na posao koji vam se kasnije ne priznaje. Dobijete spis koji je već riješio neki drugi sudac i onda je sve što ste po njemu radili kao da uopće niste. Uglavnom, prigovor mi je odbijen i ako su procijenili da je zbog ta dva, tri postotka nužno protiv mene pokrenuti postupak, slobodno su to, naravno, mogli učiniti. Ali, ponavljam, apsolutno mi nitko nije rekao da postoji taj stegovni postupak protiv mene. Usput, sljedeće godine sam opet ispunio normu", naglasio je sudac Dobronić.

I iz Ureda predsjednika su također poručili kako nisu znali za stegovni postupak protiv suca Radovana Dobronića.