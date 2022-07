Bez pesticida mnogi ne mogu zamisliti masovnu proizvodnju u poljoprivredi, no Europska je unija odredila smjer. U idućih osam godina, zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš i ljude - i Hrvatska mora značajno smanjiti korištenje pesticida. A upravo su oni čest razlog za opoziv namirnica iz prodaje.

Samo u posljednjih nekoliko tjedana zbog zabranjenih supstanci ili nedozvoljenih količina u Hrvatskoj su iz prodaje bili povučeni limun, celer, rezanci, zeleni čaj… I dok će vas mnogi prodavači uvjeravati da baš njihovo nije špricano – to će pouzdano reći tek laboratorijska analiza.

Do 2030. smanjiti upotrebu pesticida za 35 posto

Novinarka RTL-ove Potrage na različitim je lokacijama kupila pet različitih vrsta voća i povrća pa ih dala na provjeru u Laboratorij za kemijsku analizu hrane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar''. To je ujedno ujedno je i referentni nacionalni laboratorij za pesticide u hrani neživotinjskog podrijetla. Od oko 1500 uzoraka, koliko godišnje obrade u laboratoriju, tri do četiri posto bude neispravno. To znači da je u namirnici pronađen nedozvoljeni pesticid ili je koncentracija dozvoljenog veća od maksimalno dopuštene za tu vrstu hrane.

Inače, u Europskoj uniji dozvoljeno je oko 500 raznih pesticida, ali dvostruko više, oko tisuću, je zabranjeno. Europska komisija je Hrvatsku stavila u skupinu zemalja koje do 2030. godine trebaju smanjiti upotrebu pesticida za 35 umjesto za 50 posto.

'Problematični' špinat, limun, grejp...

''U ovoj godini malo je povećan broj uzoraka špinata koji nije zadovoljavao kriterije, nešto limuna i grejpa'', kazao je za RTL Dario Lasić iz odjela za zdravstvenu ispravnost hrane NZJZ-a ''Dr. Andrija Štampar''.

Što se tiče voća i povrća koje je novinarka RTL-a donijela na analizu, u rajčici kupljenoj na tržnici nije pronađen niti jedan pesticid, kao ni u domaćem krastavcu kupljenom u trgovačkom lancu.

Banane iz Ekvadora su, kao što je i deklarirano na njima, iz organskog uzgoja.

U uvoznim breskvama iz Španjolske, koje prodaje jedna trgovački lanac, pronađeni su tragovi pet pesticida, ali su svi dozvoljeni i u znatno manjim koncentracijama od maksimalno dozvoljenih. A u domaćoj dinji iz Metkovića, za koju je prodavačica rekla da ''nije prskana'' pronađen je jedan pesticid, ali dozvoljen i u desetak puta manjoj količini od maksimalno dopuštene.