PROSVJETARI ĆE DOBITI VEĆE PLAĆE: Mijenja se jedan bitan pravilnik na koji je stiglo dosta pritužbi; Napredovat će se u manje koraka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučilo je izmijeniti Pravilnik o napredovanju, a prema novim prijedlozima nastavnicima bi bio omogućen porast plaća od 600 do 1000 kuna zbog povećanja koeficijenta ovisno o zvanju

Mijenja se bitan pravilnik koji učiteljima i nastavnicima omogućuje porast plaća u iznosu od oko 600 do 1000 kuna, piše u utorak Jutarnji list. Riječ je o Pravilniku o napredovanju kojim prosvjetni djelatnici mogu napredovati u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika, a u skladu sa zvanjem, povećavaju im se koeficijenti.

Pravilnik na snazi donesen je u srpnju 2019. za mandata ministrice Blaženke Divjak, a u svibnju ove godine došlo je do sitnijih izmjena. Iako je tadašnja ministrica tvrdila kako će se novim pravilnikom ubrzati postupak napredovanja i smanjiti birokracija, sudeći prema podacima, to se nije ostvarilo pa je nova garnitura u Ministarstvu Pravilnik odlučila prilično hitno mijenjati.

Prevelika administracija

Kako doznajemo, glavna zamjerka sadašnjemu Pravilniku jest to što je postupak napredovanja opterećen prevelikom administracijom pa u idealnim uvjetima traje 76 dana, a da bi zaokružili postupak, učitelji trebaju odraditi 18 koraka. Prema podacima Ministarstva, do 22. listopada pristiglo je 852 zahtjeva za napredovanjem, a do rujna ove godine ukupno je doneseno samo pet odluka o napredovanju. Ukupno, status mentora ima 4229 zaposlenika škola, a njih 2992 je u zvanju savjetnika. Novi status “izvrsni savjetnik”, koji je uvela Divjak, u godinu dana nije uspio steći niti jedan djelatnik škola!

Zašto je tako, vidljivo je dijelom iz odgovora Ministarstva: Zahtjevi za napredovanja po novome Pravilniku počeli su 1. rujna 2019. a tek u svibnju 2020. izrađene su upute za rad stručnih povjerenstava koja razmatraju zahtjeve i dokumentaciju. Druga je zamjerka, doznaje Jutarnji list, što ključna tijela u procesu nastavničkih napredovanja nisu institucije (agencije u obrazovanju), već povjerenstva.

Skupoća povjerenstva

Osim što su agencije izgubile stručnu ulogu, Pravilnik iz 2019. značajno je opteretio proračun. Naime, u proces je uključeno Povjerenstvo za napredovanje s devet osoba koje primaju mjesečne honorare, a tu je i tročlano stručno povjerenstvo za svaki pojedini slučaj napredovanja, donosi Jutarnji list.