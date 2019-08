PROSVJEDUJE PRED MINISTARSTVOM: ‘Održao sam 12 semestara nastave, za to sam jednom dobio 2000 kn; Nisu me ni prijavili!’

Boris Ivetić tvrdi da nije jedini koji se našao u takvoj situaciji. Kaže da prosvjeduje kako bio upozorio na kriminal koji se događa na PMF-u

Bez obzira na loše vrijeme jedan je čovjek odlučio provesti noć ispred Ministarstva obrazovanja u Zagrebu. Teorijski fizičar Boris Ivetić sa sobom je ponio vreću za spavanje i bocu vode. Za RTL kaže da ispred Ministarstva ostaje do daljnjeg. Tvrdi da je godinama radio kao asistent na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu te da za to nije dobio honorar. Kaže da prosvjeduje kako bio upozorio na kriminal koji se događa na PMF-u.

“Radi se o tome da sam radio na PMF-u. Održao sam 12 semestara nastave. Za to sam jednom dobio 2000 kuna i to je sve. Deset od 12 semestara me nisu ni prijavili. Fakultetsko vijeće mi nije odobrilo držanje nastave i ja sam de facto na crno držao nastavu. Ja sam to kasnije saznao. Kad sam kasnije krenuo istraživati, otkrio sam da nisam jedini. Čitav niz neprijavljenih asistenata na fizičkom odsjeku PMF-a. Postoje određene sumnje da su si na taj način višak isplaćenog novca isplaćivali pojedinci kroz bonuse za specijalna dostignuća i takve stvari”, kazao je Ivetić.

