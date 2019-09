PROSVJEDOVALA INCIJATIVA ‘ŠKOLA ZA SVE’: Traže rješenja za pomoćnike u nastavi

Inicijativa, čiji su članovi roditelji djece s teškoćama, pomoćnici u nastavi, učitelji, socijalni rehabilitatori te više udruga i građanskih inicijativa, poslat će pismo premijeru Andreju Plenkoviću zbog toga što se, kako su istaknuli, ponovno dogodilo da djeca s poteškoćama dočekaju prvi dan škole bez pomoćnika u nastavi, a brojna od njih rješenja kojima im se oni odobravaju dobili su u zadnji čas te se ni roditelji ni škole nisu mogli adekvatno i na vrijeme pripremit

Tražeći od Vlade i resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja ravnopravnost i jednake mogućnosti za svu djecu u odgojno-obrazovnom sustavu, Inicijativa “Škola za sve!“ organizirala je u subotu prosvjed građana na zagrebačkom Europskom trgu zbog neriješenih zahtjeva za pomoćnike u nastavi.

Inicijativa, čiji su članovi roditelji djece s teškoćama, pomoćnici u nastavi, učitelji, socijalni rehabilitatori te više udruga i građanskih inicijativa, poslat će pismo premijeru Andreju Plenkoviću zbog toga što se, kako su istaknuli, ponovno dogodilo da djeca s poteškoćama dočekaju prvi dan škole bez pomoćnika u nastavi, a brojna od njih rješenja kojima im se oni odobravaju dobili su u zadnji čas te se ni roditelji ni škole nisu mogli adekvatno i na vrijeme pripremiti.

Bez ikakvog odgovora i rješenja prije početka školske godine ostalo je 600 djece u Centrima za odgoj i obrazovanje, a 185 djece u redovnom sustvu obrazovanja je ostalo bez pomoćnika u nastavi, prava koje su do sada koristili, upozoreno je na prosvjedu.

Prosvjedom žele poručiti da sva djeca imaju pravu na jednakost

Želimo ukazati na nedostatak sustava koji treba omogućiti svoj djeci ravnopravnost i jednake mogućnosti u odgojno-obrazovnom sustavu, jer ovo nije prvi put, poručili su roditelji djece s teškoćama te pozvali društvo u cjelini na solidarnost s obiteljima djece s teškoćama, pomoćnicima u nastavi, učiteljima, socijalnim rehabilitatorima i svim drugim sudionicima obrazovnog sustava.

Predsjednica Udruge pomoćnika u nastavi, i sama pomoćnik u nastavi, Iva Tadić rekla je kako prosvjedom žele poručiti da sva djeca imaju pravu na jednakost i da im se treba omogućiti ravnopravno školovanje, kao i da se se trebaju ispoštovati sva radna prava pomoćnika u nastavi koji su djeci s teškoćama, kako je naglasila – “sve”. “Prava nas pomoćnika u nastavi se krše”, rekla je u izjavi novinarima te pojasnila da se veći broj pomoćnika u nastavi financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, ali da pojedine jedinice lokalne samouprave samovoljno krše njihova radna prava jer im isplaćuju puno manju satnicu od dogovorene.

Prosvjed podržali i neki političari

Nemaju pravo na putne troškove, nemaju isplatu božićnice i regresa na koje su aplicirale, a izlete i školu u prirodi sami moraju platiti, iako u pravilnicima piše da moraju nazočiti takvim aktivnostima i da te troškove snosi osnivač, dodala je. Jedan od roditelja djeteta s teškoćama i član Inicijative je i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek čije je dijete ove godine dobilo pomoćnika u nastavi, a na prosvjed je došao iz solidarnosti s onima koji ih nisu dobili te na solidarnost pozvao i cijelo društvo.

Ustvrdio je da je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak iznevjerila očekivanja te rekao kako od premijera zahtijevaju da reagira i da se očituje te “natjera ministricu da poštuje zakone i potpisane konvencije o djeci u obrazovanju”.

“Želimo da se ove godine hitno riješe s vi preostali zahtjevi, a da sljedeće godine do sredine kolovoza budu riješeni ne samo zahtjevi nego i sve žalbe na te zahtjeve kako bi se ta djeca, obitelji nastavnici i stručne službe mogle pripremiti za rad i život. To ćemo ostvariti jedino ako svi stanemo iza onog zadnjeg djeteta kojem to eventualno nije riješeno. I ako ćemo se tako ponašati kao društvo tada ćemo sigurno imati uređeniju situaciju”, poručio je.

Prosvjedu su, među inima, nazočili i predsjednički kandidati Katarina Peović, Ante Simonić i Ivan Pernar, saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja te čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.

