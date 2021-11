Otprilike tisuću građana odazvalo se u subotu pozivu na Bijeli tihi marš. Prosvjed je u 17 sati krenuo s Trga Francuske Republike prema Trgu svetog Marka u Zagrebu, pa je tramvajski prijevoz privremeno prekinu i linije su preusmjerene preko Glavnog kolodvora do svojih krajnjih odredišta.

Policijski službenici prosvjednike su pokušali zaustaviti u Radićevoj ulici, međutim kasnije su se povukli na Mrkov trg do kojeg su prosvjednici ipak stigli, ali samo do prilaza s jedne strane nedaleko od postavljenog bora.

Medijima se tamo obratio vjeroučitelj Ivan Pokupec, koji je pozvao prosvjednike da se ponovno okupe u utorak i tijelima naprave prsten oko Markova trga.

"Načuo sam teoriju zavjere da u utorak slijedi izglasavanje demonskog zakona. Ako je to stvarno u utorak, volio bih da se mi ovdje okupimo i svojim tijelima napravimo jedan prsten oko cijelog Markovog trga i na taj način pokažemo da je ovo naša zemlja, da je ovo naše mjesto, na Sabor, naše ulice, naš grad i naša domovina".

"Dođimo ovdje da se zagrlimo i da svojim tijelima okružimo ovaj trg. Kada već misle donijeti takav zakon da nas barem moraju pogledati u oči", rekao je u uvodu Pokupec i nastavio:

"Volio bih da ovo ludilo zaustavimo prije nego što krene ono najavljeno, a to je napad na našu djecu. Drugo me ne zanima".

"Covid potvrde su simptom, nisu uzrok problema. Covid potvrde su samo zadnji znak da ulazimo u totalitarizam. Dio koji je meni problematičan je upravo to što covid potvrde dijele ljude, što traže sukobe, da, ne daj Bože, padne krv.

To je ono što ja pokušavam spriječiti, želim zaustaviti podjele među ljudima, da svi zajedno stanemo na istu stranu, i cijepljeni i necijepljeni. Želim da mjere ne učine još veću štetu nego bolest".

"Želim spriječiti nasilje. Imam dojam da naša vlast i naša lažna oporba, pa i glavni mediji, zapravo žele da dođe do te podjele, žele da dođe do krvi, žele da dođe do sukoba, a ja to želim zaustaviti".

"Žele uvesti drakonske kazne, idemo još korak bliže tome da cijepljenje bude zakonom obavezno, pa na taj dan pozivam ljude da dođu ovdje na Markov trg i da svojim tijelima napravimo prsten baš zato da oni koji će dići ruku za taj izdajnički i sramotan zakon nas barem moraju pogledati u oči".

"Dokazano je i potvrđeno da covid potvrde nemaju epidemiološku vrijednost i da je njihova vrijednost čisto birokratska. Trebamo se zapitati koji je njihov cilj. Mislim da vrijeme pokazuje da im je cilj upravo to, podjela među nama", rekao je Pokupec.

Ispred kamera se obratila i jedna prosvjednica koja je, kako je kazala, zapalila svijeću za dušu Alemke Markotić.

"Ovu svijeću sam zapalila za dušu ravnateljice Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemke Markotić. Ona me ponukala da dođem i dam izjavu. Može je biti sram, velika je sramota da može javno u našoj državi govoriti da će raditi ekperimente, odnosno da ih je radila na sirotinjskoj djeci.

"Neka dođe na moja vrata, živim na Žitnjaku, neka dođe i osobno da injekciju mome djetetu. Ovu svijeću ću joj na grobu zapaliti", kazala je ta žena.