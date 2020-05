PROSVJEDNA VOŽNJA U PULI: Šezdesetak vozača prosvjedovalo protiv Vladinih mjera, poručili su ‘Ostani doma i ostat ćeš doma’

Prijevoznici su na prosvjedu istaknuli kako se dogodilo ono na što upozoravaju posljednjih mjesec dana – da su leasing kuće krenule s aktiviranjem zadužnica i da ih čeka spirala negativnih događanja koja vode do likvidacije njihovih tvrtki

Šezdesetak prosvjednika sa svojim autobusima i kombi vozilima okupilo se u četvrtak na prosvjedu u “Pet do 12” na Istarskom ipsilonu, nezadovoljni Vladinim mjerama uslijed koronakrize zbog kojih ne mogu raditi, a ostale su im obaveze leasinga za vozila.

“Ostani doma i ostat ćeš bez doma”, poručili su istarski prijevoznici tzv. povremenog prijevoza na prosvjedu, upozorivši kako je došao zadnji trenutak za odlučnije djelovanje.

Na putu do likvidacije tvrtki

Naime, kako su istaknuli, dogodilo se ono na što upozoravaju posljednjih mjesec dana – da su leasing kuće krenule s aktiviranjem zadužnica i sada prijevoznike “očekuje samo spirala negativnih događanja, koja vode do likvidacije njihovih tvrtki”.

Upozoravaju da sve kreditne linije, koje su najavljene kao pomoć tvrtkama oko likvidnosti, za sada još nisu profunkcionirale, da sve ide presporo i još nitko od njihovih kolega nije potpisao niiedan ugovor, “što znači da nismo uspjeli riješiti niti druge naše obaveze.

Dodali su kako jako dobre mjere koje je Vlada donijela za spas radnih mjesta u njihovu slučaju neće biti dovoljne.

Zahtijevaju dogovor s leasing kućama

Stoga, prijevoznici zahtijevaju da Vlada postigne dogovor s leasing kućama oko zamrzavanja glavnice i kamata na minimalno godinu dana, osiguravanje europskih sredstava pomoći, žurno odobravanje sredstava za likvidnost te produljenje mjere za spas radnih mjesta na tri mjeseca.

Inače, prosvjed je održan u osam gradova širom Hrvatske, a pulski prosvjed sa šezdesetak autobusa, mini buseva i kombi vozila započeo je na Ininoj benzinskoj crpki na Ipsilonu, prije cestarine iz smjera Rijeke prema Puli.

Vožnja u koloni uz pratnju policije i trubljenje vozila nastavila se do velikog rotora u Šijani preko zaobilaznice do Verudele, Verude preko rive do carinskog gata, gdje je bio cilj prosvjeda.

