'NISMO GLUPI, ZNAMO RAČUNATI' / Sindikata Preporod odbio ponudu Vlade: 'Ovo je odluka 8000 nastavnika i učitelja. Nismo zadovoljni, ustrajat ćemo'

'Ono što je Vlada ponudila radnicima u javnim službama, to ne zadovoljava naša očekivanja', jasno su rekli na konferenciji i dodali: 'To znači da ono što je premijer pompozno najavio, da je postignut dogovor sa sindikatima, da je to još upitno'