PROSVJED PROTIV STOŽERA U ZAGREBU: Pjevaju se pjesmice o hapšenju, iseljavanju, cijepljenju i čipiranju

Organizatori kažu kako su oni protiv strogih mjera koje nameće Stožer

U centru Zagreba održan je prosvjed protiv Nacionalnog stožera civilne zaštite. Nekoliko stotina građana krenuli su u 15 sati s Glavnog kolodvora prema Trgu bana Jelačića gdje je planiran prosvjed pod nazivom “Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera” organizira inicijativa Dosta je bilo.

Dio ljudi je pjevao: “Zatvori me, pritvori me, uhapsi me, zabrani me, čipiraj me i cijepi me. Osiromaši me, iseli me…”

Organizatori tvrde kako se ne radi o antikorona prosvjedu, već o tome da su oni protiv strogih mjera.

Ljudi većinom ne nose maske, a na prosvjedu su viđeni i inspektori civilne zaštite.

“Suočeni s novim najavama Nacionalnog stožera civilne zaštite o uvođenju restriktivnih i strogih mjera pred zimski period, a koje bi dovele do ponovnih i pojačanih ograničavanja ljudskih sloboda, a za što smatramo da je protivno samoj prirodi ljudskih bića koja teže slobodi i ustavnim pravima ljudi na slobodno kretanje i izbor, prisiljeni smo poslati poruku Stožeru da na to ne pristajemo”, stoji u pozivu na prosvjed.