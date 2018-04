PROSVJED PROTIV ISTANBULSKE KONVENCIJE U SPLITU: Biskupi uvjeravaju da Crkva ne stoji iza skupa na Rivi

Uoči prosvjeda splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić izjavio je da Crkva ne organizira skup.

U 18 sati na splitskoj Rivi održat će se prosvjed građanske inicijative ‘Hrvatska protiv Istanbulske konvencije’. Tim povodom, na Rivi će biti postavljena pozornica.

Uoči prosvjeda splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić izjavio je da Crkva ne organizira skup protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Splitu već građani vjernici, izrazivši želju da skup prođe u ozračju tolerancije i dostojanstveno.

“Vidite kakav je moj odnos prema tom skupu po tome što sam u Zagrebu, a skup je u Splitu. Hoće li neki drugi biskup doći ili neće, ne znam, jer smo svi ovdje u Zagrebu. To ne organizira Crkva u smislu hijerarhije, već organiziraju građani vjernici”, rekao je Barišić novinarima nakon završetka 56. zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije (HBK).



Smatra kako je pravo svih u demokratskom društvu da se organiziraju i posvjedoče svoja uvjerenja. Poručio je da će biti ponosan na taj skup ako on se održi u ozračju tolerancije i dostojanstveno, te ako ne bude uvreda i blaćenja. Dodao je kako bi to mogao biti veći skup nego onaj u Zagrebu jer, kako je rekao, “vi u Zagrebu imate tramvaje, a mi ih na rivi u Splitu nemamo”.

Vezano uz izjavu HBK o Istanbulskoj konvenciji rekao je kako je ona “glatko tekla”, a među biskupima se osjetilo zajedništvo i jedinstvo. “Svi smo bili kao jedan. Ne znam koji će biti njezin učinak, ali morali smo to učiniti”, istaknuo je Barišić. Također je zanijekao da će Crkva financijski ili na bilo koji način podržati najavljenu organizaciju referenduma protiv Istanbulske konvencije rekavši da za to nisu predviđeni nikakvi fondovi.

Što se tiče izjave političkog tajnika HDZ-a Davora Ive Stiera o “postojanju prljavština s kojima netko ucjenjuje Crkvu” Barišić je odgovorio: Ne znam, ako on ima nekih informacija – to bi on mogao reći.

Na pitanje na koga je mislio predsjednik HBK-a nadbiskup Želimir Puljić kada je govorio o “šaptačima zmijama” koji zavađaju narod, pojasnio je kako je to slika iz Knjige postanka. Nije se mislilo na nikoga, već je to bio simbol, a sliku “šaptača zmija” upotrijebio je u korizmenoj poruci papa Franjo.

Biskupi nisu pobjegli od prosvjednog skupa u Zagreb

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić rekao je kako ne želi da se u javnosti protumači da su biskupi pobjegli od skupa u Splitu u Zagreb, pojasnivši kako je zasjedanje HBK-a dogovoreno davno prije. Podržao je taj skup jer svatko u demokratskom društvu ima pravo izraziti svoj stav na civiliziran i dostojanstven način. Ustvrdio je da se vjernike koji su protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, od najviših do najnižih razina, etiketira i proziva.

“Mi, koji smo učenici Isusa Krista, spremni smo biti poniženi i ismijani. Ali, dajmo dostojanstvo i poštovanje svakom čovjeku i da se svačiji stav poštuje”, kazao je Hranić.

Oba nadbiskupa izrazili su čvrsto protivljenje nasilju nad ženama istaknuvši da bi Hrvatska trebala donijeti još strože zakone od Istanbulske konvencije.

Smatraju da se u Istanbulskoj konvenciji ne radi o nasilju nad ženama, već o nečem drugom što onda otvara “priče koje su nesagledive”. “Kad odškrinite i otvorite vrata, gotovo je. Vidjet ćete za pet do deset godina kuda će se kliziti. Najedanput kada idete u ponor klizite do dna. Tko je sada svjestan toga – trpjet će. Tko nije svjestan sada, urazumit će se sutra – ali kasno”, rekao je nadbiskup Barišić.

Ocijenio je interpretativnu izjavu uz Istanbulsku konvenciju kao “aperitiv da se bolje proguta Konvencija”. Volio bi, poručio je, da je to digestiv, ali to nije to.

Barišić je također najavio Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 15. i 16. rujna održati u Splitu i Solinu, a Hranić je predstavio dokument usvojen na zasjedanju HBK-a “Da radost vaša bude potpuna”.

Kuščević: ‘Nemojmo podlegnuti histeriji’

Ministar uprave Lovro Kušćević izjavio je, komentirajući najavljeni prosvjed u Splitu, da je prosvjed demokratsko pravo na kojem svi mogu izraziti svoje mišljenje, ali je bitno zadržati dostojanstvo i ne podleći histeriji.

“Prosvjed je demokratsko pravo, neka svatko prosvjeduje, samo je bitno da zadržimo dostojanstvo, da ne podlegnemo histeriji jer nije manje vrijedan onaj koji je za Istanbulsku konvenciju od onoga koji je protiv ili obrnuto“, rekao je Kušćević novinarima uoči sjednice Vlade.

Upitan hoće li nakon toga ostati trajne podjele u HDZ-u Kušćević je odgovorio: “HDZ je snažna stranka, ima svoj svjetonazor od kojeg ne odstupa, pa ni u ovom slučaju”. Uvjeren je da će HDZ “nastaviti s uspjehom raditi za dobrobit Hrvatske”.