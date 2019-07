PROSTITUCIJA U SRCU METROPOLE, ILI… Što se zapravo odvijalo u državnom stanu na zagrebačkom glavnom trgu?

Državni stan od 60-ak kvadrata smješten na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića 1 definitivno krije tajnu, a ono što se pretpostavlja jest da se ondje odvijala prostitucija. Ta pretpostavka rodila se nakon što su u stanu pronađena seksualna pomagala, žensko donje rublje, alkohol i bračni krevet. Valja naglasiti da je u ovaj stan u vlasništvu države bespravno useljeno. D.M., predstavnik suvlasnika spomenutog ulaza zatečen je i šokiran viješću da su se u stanu na njegovu ulazu odvijale seksualne aktivnosti, koju je medijima otkrio Goran Marić, ministar državne imovine, piše Jutarnji list.

On ističe podatak da se osobno još prije četiri godine otišao požaliti u ime stanara u nekadašnjoj DUDI, kako bi im ukazao da je netko provalio u državnu imovinu.

“Država se ne brine o svojoj imovini i to je ono što me najviše žalosti. Prije otprilike četiri godine u taj su stan na silu ušli, obivši bravu, neki muškarci, rekavši da su iz Udruge specijalnih postrojbi. Tražio sam ih rješenje, ali nisu ga imali, već su se pozivali na neka imena ljudi, točnije samo prezimena. Par dana nakon useljenja, počeli su štemati zidove i prilagođavati prostor za život jer u tom stanu nema sanitarnog čvora. Otišao sam to prijaviti u Dežmanovu. Primio me jedan referent i znate što mi je rekao? Ako mi smeta, neka ja to prijavim policiji. Pokušavao sam mu objasniti da moraju čuvati svoju imovinu i da su oni vlasnici tog prostora, no bilo je uzalud”, ogorčeno će predstavnik suvlasnika za Jutarnji.

PROSTITUCIJA U DRŽAVNOM STANU NA TRGU BANA JELAČIĆA? Upali u njega na silu, a dočekao ih dosta zanimljiv prizor

‘Vijest o prostituciji je prenapuhana’

Predstavnik suvlasnika kaže da u posljednja dva do tri mjeseca nije ni vidio ni čuo nikoga u stanu. Tvrdi da nikakve žene nije vidio te naglašava da “nije kontrolor da dežura na vratima”. Tvrdi da nije vidio niti svjetla u stanu jer je okrenut na dvorišnu stranu te smatra da je vijest o prostituciji prenapuhana. “Viđao sam muškarce, branitelje, a vikendom se čula i dječja galama”, kazao je.

Govore da ondje subotom dovode djecu da igraju igrice. Stan je prije koristila stranka Nikole Štedula naziva Hrvatska demokratna republikanska stranka. Stavili su svoju ploču, obavijest na sandučić i portafon. Kada se stranka ugasila, članovi su otišli i kratko je ostao tajnik stranke koji se bavio papirima pa zatim otišao. Nakon njih u stan dolazi USP. Promijenili su bravu i stavili pločicu s imenom. Predstavnik suvlasnika kaže da taj stan nije za stanovanje i da su svi računi tog prostora podmireni. Druge osobe s kojima su novinari razgovarali ne odbacuju mogućnost da su se ondje odvijale seksualne igrice jer je, kako kažu, “država ionako maćeha prema svome vlasništvu”.

Udruge negiraju povezanost sa stanom

Osobe iz udruga koje su koristile sporni stan ne žele biti povezane s njim te negiraju da imaju ikakve veze s njim. Osnivač HDRS-a, Nikola Štedul kaže da “nikada taj stan na Trgu nije koristio niti ondje bio”. Tvrdi da je u Gundulićevoj ulici unajmio jedini prostor koji je koristio za potrebe stranke. Ante Budimir, osnivač Udruge specijalnih postrojbi isto je negirao povezanost s prostorom.

“Udruga je osnovana prije 7 ili 8 godina i odmah je registrirana na adresi Roberta Frangeša Mihanovića br. 4. Nemamo nikakvih saznanja kome pripada prostor na Trgu bana Jelačića 1 niti tko se koristi uime naše udruge. Osobno smo zainteresirani i spremni pružiti svaku pomoć i tijelima gonjenja i javnosti da se ustanovi tko blati ime naše udruge”, rekao je umirovljeni časnik specijalnih postrojbi HV-a Ante Budimir.

Očevid u stanu

Djelatnici Ministarstva državne imovine napravili su očevid svih prostora u vlasnistvu države pa su u zgradi na adresi Trg bana Jelačića 1 utvrdili da se na trećem katu dvorišnog dijela nalazi veliki prostor podijeljen u nekoliko jedinica. Sa zapadne strane dvorišnog dijela dio prostora prenamijenjen je u garsonijeru. U taj stan je netko provalio te se sumnja da je služila za nezakonite radnje. Zgrada nije etažirana i nisu upisani posebni dijelovi i zato je nemoguće utvrditi tko je koristio prostore, međutim zna se da je bilo više korisnika. Sugovornici iz Ministarstva kažu da je soba u kojoj se najvjerojatnije obavljala prostitucija već dugo prazna. Treći kat zgrade je cijeli u derutnom stanju.

“Čak postoji opasnost od urušavanje jer su vidljiva oštećenja od vlage, dignut je parket i potrebna su velika ulaganja, zbog čega prostori i nisu bili dodijeljivani nikome”, kazao je Jutarnjem sugovornik iz Ministarstva. Dodaje kako nema saznanja jesu li režije plaćene. Inače, Ministarstvo plaća pričuvu za stanove u vlasništvu države. No, tek će se nakon suradnje policije i DORH-a utvrditi tko je i koliko dugo koristio taj prostor za nelegalne aktivnosti.