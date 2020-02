PROSTAČKO PONAŠANJE NAČELNIKA U ISTRI: Novinarki lokalnog lista na pitanje o imovinskoj kartici odgovorio s ‘popuši mi ku*ac!’

‘Iznenadila me njegova reakcija budući da je do sada bio uglavnom smiren i ljubazan’

Nivio Stojić načelnik Općine Tar-Vabriga u Istri prostački i neprimjereno se ponio prema novinarki Glasa Istre Chiari Bilić. Naime, Bilić ga je telefonski nazvala kako bi razgovarala s načelnikom o njegovim imovinskim karticama, a on joj je prostački odgovorio “da mu popuši k**ac”. Novinarka je za svoj list rekla da je nazvala Stojnića danas oko 11:40 da ga pita zašto u svojoj imovinskoj kartici nije naveo vlastiti OPG.

Bilić navodi da je načelnik u više navrata ponavljao istu prostotu koja glasi “možete mi popušiti k**ac”. Na to ga je novinarka pitala znači li to da joj neće odgovoriti na pitanje, a on je samo natrag ponavljao istu prostotu. Tu je završio razgovor novinarke Glasa Istre i Stojnića. Inače, Chiara Bilić o Stojnićevu sličaju izvještava zadnjih nekoliko tjedana.

‘Dosad bio smiren i ljubazan’

Što se tiče njegove imovinske kartice, tu je puno nelogičnosti i nedoumica, a neprijavljeni OPG bio je najnovija nelogičnost u nizu.

“Kao i inače, željela sam objektivno izvijestiti o imovinskim karticama načelnika Stojnića, zbog čega sam ga i zvala, da pojasni što je bilo s tim OPG-om. Iznenadila me njegova reakcija budući da je do sada bio uglavnom smiren i ljubazan”, kazala je novinarka Glasa Istre.

Stigla osuda HND-a

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) osudilo je u srijedu seksistički, degutantan i za javni prostor apsolutno neprimjeren i neprihvatljiv način komuniciranja i ponašanja načelnika Općine Tar – Vabriga Nivija Stojnića (IDS) prema novinarki Glasa Istre Chiari Bilić.

Istražujući već neko vrijeme imovinske kartice načelnika raznih općina u Istri, Bilić je nazvala načelnika Stojnića i pitala ga za njegove imovinske kartice, na što joj je on bezobrazno, potpuno neprimjerenim rječnikom uzvratio: “Popuši mi k…”, ponavljajući joj to nekoliko puta, navodi HND.

‘Samo odgovorite na pitanje’

Takvu komunikaciju osobe plaćene javnim novcem, koja je odgovorna toj javnosti, HND oštro osuđuje, što zbog bezobraštine i vrijeđanja kolegice, što zbog želje da on i njemu slični postanu svjesni svoje odgovornosti.

HND je u zadnjih godinu dana nekoliko puta upozorilo na krajnje neprimjerene izjave političara i njihovo vrijeđanje novinarki i novinara, koji su na radnom zadatku. Želeći upozoriti na verbalne zlostavljače, HND je, zajedno sa Sindikatom novinara Hrvatske, prije nekoliko mjeseci pokrenuo i javnu kampanju “Samo odgovorite na pitanje”.

Glavni urednik ‘Glasa Istre’: ‘Ovo je znak slabosti i kukavičluka’

Glavni urednik “Glasa Istre” Robert Frank za neprimjeren istup načelnika općine Tar-Vabrige Nivija Stojnića prema novinarki tog lista je rekao da je njegova reakcija znak slabosti i kukavištva čovjeka koji, umjesto odgovora na novinarsko pitanje, “uzvraća prostački, bahato, nesigurno i preplašeno”.

Načelnik općine Tar-Vabrige Nivio Stojnić u srijedu je naime tijekom telefonskog razgovora s novinarkom “Glasa Istre”, koja je tražila objašnjenje o njegovim imovinskim karticama s obzirom na to da u njima, kako je napisala u izvještaju, “ima više nedoumica i nelogičnosti poput neprijavljivanja OPG-a”, reagirao neprimjereno i prostački.

“Teško mi je povjerovati da se načelnik jedne napredne općine u multitolerantnoj Istri ponio tako isključivo i primitivno. Izjava Nivija Stojnića kojom novinarku našeg lista poziva na fellatio nešto je najuvredljivije i seksistički što je mogao napraviti. Njegova je reakcija znak slabosti i kukavištva, pokazatelj je nedostatka samopouzdanja i kompleksa čovjeka koji, umjesto odgovora na novinarsko pitanje, uzvraća prostački, bahato, nesigurno i preplašeno”, rekao je za Hinu glavni urednik “Glasa Istre” Robert Frank.

Dodao je kako je načelnik, koji to zbog tog ispada više ne bi smio biti, takvim ponašanjem izbjegao odgovor na pitanja koja mu je novinarka htjela postaviti vezano uz njegovu imovinsku karticu i mnoge prije dvadesetak dana uočene propuste oko njezina ispunjavanja.

“Što su u političara tanji živci, toliko je veća njihova krivnja. Stojnić je živi primjer za to. Iz IDS-a, stranke kojoj pripada, su kontaktirali redakciju i uz zgražanje riječima svojeg načelnika općine ispričali su se našoj novinarki”, rekao je Frank.

“Na IDS-u je sada da povuče pravedan, a ne demagoški potez kojim će demonstrirati nultu toleranciju na ovako gnjusno ponašanje”, poručio je Frank.

Izjavu načelnika općine Tar-Vabrige Nivia Stojnića najoštrije je osudio i pulski HNS, koji je u priopćenju za javnost ocijenio kako vrijeđenju i psovkama, koje su i svojevrsni pritisak na rad i slobodu medija, treba “jednom zauvijek reći dosta”.

“Žalosti i činjenica da ovakvo ponašanje dolazi od osobe koja predstavlja građane i da se to zbiva u Istarskoj županiji, regiji koja želi prednjačiti u izvrsnosti na svim poljima”, zaključila je predsjednica pulskoga HNS-a Kristina Bulešić.