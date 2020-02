PROSTAČKO PONAŠANJE NAČELNIKA U ISTRI: Novinarki lokalnog lista na pitanje o imovinskoj kartici odgovorio s ‘popuši mi ku*ac!’

‘Iznenadila me njegova reakcija budući da je do sada bio uglavnom smiren i ljubazan’

Nivio Stojić načelnik Općine Tar-Vabriga u Istri prostački i neprimjereno se ponio prema novinarki Glasa Istre Chiari Bilić. Naime, Bilić ga je telefonski nazvala kako bi razgovarala s načelnikom o njegovim imovinskim karticama, a on joj je prostački odgovorio “da mu popuši k**ac”. Novinarka je za svoj list rekla da je nazvala Stojnića danas oko 11:40 da ga pita zašto u svojoj imovinskoj kartici nije naveo vlastiti OPG.

Bilić navodi da je načelnik u više navrata ponavljao istu prostotu koja glasi “možete mi popušiti k**ac”. Na to ga je novinarka pitala znači li to da joj neće odgovoriti na pitanje, a on je samo natrag ponavljao istu prostotu. Tu je završio razgovor novinarke Glasa Istre i Stojnića. Inače, Chiara Bilić o Stojnićevu sličaju izvještava zadnjih nekoliko tjedana.

‘Dosad bio smiren i ljubazan’

Što se tiče njegove imovinske kartice, tu je puno nelogičnosti i nedoumica, a neprijavljeni OPG bio je najnovija nelogičnost u nizu.

“Kao i inače, željela sam objektivno izvijestiti o imovinskim karticama načelnika Stojnića, zbog čega sam ga i zvala, da pojasni što je bilo s tim OPG-om. Iznenadila me njegova reakcija budući da je do sada bio uglavnom smiren i ljubazan”, kazala je novinarka Glasa Istre.

IMOVINSKE KARTICE ‘ŠERIFA’ S MORA PUNE NELOGIČNOSTI: Jedan prodaje navodno jeftin brod po vrtoglavoj cijeni, a drugi ‘zaboravio’ prijaviti vilu: ‘Upisat ću, propustio sam’

Stigla osuda HND-a

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) osudilo je u srijedu seksistički, degutantan i za javni prostor apsolutno neprimjeren i neprihvatljiv način komuniciranja i ponašanja načelnika Općine Tar – Vabriga Nivija Stojnića (IDS) prema novinarki Glasa Istre Chiari Bilić.

Istražujući već neko vrijeme imovinske kartice načelnika raznih općina u Istri, Bilić je nazvala načelnika Stojnića i pitala ga za njegove imovinske kartice, na što joj je on bezobrazno, potpuno neprimjerenim rječnikom uzvratio: “Popuši mi k…”, ponavljajući joj to nekoliko puta, navodi HND.

‘Samo odgovorite na pitanje’

Takvu komunikaciju osobe plaćene javnim novcem, koja je odgovorna toj javnosti, HND oštro osuđuje, što zbog bezobraštine i vrijeđanja kolegice, što zbog želje da on i njemu slični postanu svjesni svoje odgovornosti.

HND je u zadnjih godinu dana nekoliko puta upozorilo na krajnje neprimjerene izjave političara i njihovo vrijeđanje novinarki i novinara, koji su na radnom zadatku. Želeći upozoriti na verbalne zlostavljače, HND je, zajedno sa Sindikatom novinara Hrvatske, prije nekoliko mjeseci pokrenuo i javnu kampanju “Samo odgovorite na pitanje”.