‘PROŠLI SMO PAPIR PO PAPIR’: Plenković brani Kuščevića i pravda afere; ‘Bombardiraju se ministri, uvijek postoje sufleri’

Premijer smatra kako nema razloga za ostavku ministra uprave

Državni vrh položio je vijence na Mirogoju povodom obilježavanja Dana državnosti. Tom prilikom predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na pitanje je li je strah da si šteti odugovlačenjem isticanjem kandidature je kazala: “Nije me strah ničega”, javlja N1.

Predsjednica je još jednom čestitala Dan državnosti te kazala kako taj dan nije ni trebalo pomicati na dašnji datum, već je trebao ostati 30. svibnja.

POVJERENSTVO ZA SUKOB INTERESA OTVORILO PREDMET O KUŠČEVIĆU: Plenković ne reagira, ali afera s raskošnom imovinom se nastavlja

Plenković o gospodarskim uspjesima

Dan državnosti čestitao je i premijer Andrej Plenković koji je također kazao da smatra da je bilo pogrešno mijenjati državne blagdane, jer se “većina hrvatskog naroda identificirala s 30 svibnja”. Premijer je govorio i o uspjesima koje je Hrvatska postigla, podsjetio je na dobre gospodarske rezultate, povećane plaće, najavio je novo povećanje minimalnih plaća.

Pogledaj fotogaleriju

Na pitanje je li razgovarao s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem koji je pogođen nizom afera te hoće li doći do njegove ostavke, premijer je odgovorio:

“Dosta dugo smo razgovarali. Ono što je na kraju, kad se sve pročita, medijske napise, tekstove i njegove argumente… cijeli krimen se svodi na to da je dvije nekretnine propustio upisati u katastar. Sve ostalo je u imovinskoj kartici, prošli smo to papir po papir… To je propust, ali ne takvih razmjera da treba dovoditi u pitanje njegov politički i ljudski integritet”.

KUŠČEVIĆ TVRDI DA JE, OSIM ‘SITNICE’ OKO KATASTRA, POTPUNO ČIST: ‘Riječ je hrpi lažnih dokumenata i netočnih fotomontaža’

‘Bombardiranje ministara’

Potom je kazao kako je to “slijed rekao bih dobro usmjerenih napada na ministre” te kako smo imali slične pritiske na mnoge ministre. “U zadnjih 5 mjeseci imali smo ‘bombardiranje’ ministra Tolušića, ministrice Žalac, ministra Gorana Marića…”, kazao je.

Na pitanje otkud novinarima informacije, premijer odgovara: “Uvijek postoje sufleri, i, naravno, dobar novinarski rad, no sufleri su dosta bitni, s namjerom destabilizacije, destrukcije i rušenja”.

Plenković je odgovorio novinarima da kandidatura Škore neće naštetiti HDZ-u, te je ustvrdio da će pobjednica na izborima biti sadašnja predsjednica. “HDZ ima svoju kandidatkinju, ima predsjednicu Republike, HDZ će pobijediti na predsjedničkim izborima i ne vidim tu nikakva problem. Ovo je demokratska država, svi se mogu kandidirati, a pobijedit će Kolinda Grabar- Kitarović”, rekao je Plenković.

Državni je vrh na Mirogoju položio zajednički vijenac u povodu Dana državnosti.