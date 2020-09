DO SADA SU UVIJEK BILI U KRIVU, ALI EVO IH OPET; Američki institut ima još mračniju prognozu za Hrvatsku: ‘Umirat će 60 ljudi dnevno…’

Američki IMHE u travnju je predviđao 166 umrlih od Covida-19 u Hrvatskoj, pogriješivši u procjeni za šezdesetak osoba, a koncem lipnja procijenili su da će do 1. listopada u Hrvatskoj biti 1.498 umrlih. Naravno, ni to se nije ostvarilo. Sada, pak, iznose još nestvarnije brojke…

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, koja nas trenutno svrstava na vrh u Europskoj uniji po stopi oboljelih na 100.000 stanovnika, američki Neovisni institut za metriku i procjene u zdravstvu (IMHE) iz Washingtona revidirao je svoju prognozu za Hrvatsku.

Do 1. siječnja ukupno 2376 preminulih?

Taj je institut već iznosio vrlo loše prognoze za Hrvatsku, a nova prognoza IMHE još je gora od one objavljene prije desetak dana prema kojoj bi do 1. siječnja iduće godine mogli kimati čak 1.267 umrlih. Prema novoj, revidiranoj prognozi IMHE, u Hrvatskoj bi do 1. siječnja 2021. dnevno moglo umirati 60 osoba zaraženih koronavirusom, a time bi ukupna brojka preminulih bila 2.376.

Već dvaput ‘debelo’ promašili prognozu

Prema IMHE-u, Hrvatska će do 1. studenog imati 349 preminulih, 1. prosinca 692, dok u prosincu slijedi dodatni drastični rast. Loše su prognoze i po pitanju opterećenosti zdravstvenih kapaciteta u Hrvatskoj. Prema IMHE, do 1. siječnja bit će potrebno 2.618 bolničkih kreveta i čak 600 respiratora. To je iznad trenutnih kapaciteta, jer iako Hrvatska formalno ima 500 stacionarnih i 300 mobilnih respiratora, na raspolaganju je ipak manje stvarna brojka, piše Novi list.

IMHE svoje računice temelji na najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i mijenja ih ovisno o kretanju epidemiološke situacije, a dosad se znao prilično preračunati u svojim prognozama. Primjerice, tijekom travnja je IMHE predviđao 166 umrlih u Hrvatskoj, pogriješivši u procjeni za šezdesetak osoba, dok su koncem lipnja procijenili da će do 1. listopada u Hrvatskoj biti 1.498 umrlih od koronavirusa, a dva tjedna do tog roka broj umrlih je 227.

‘Ponekad točan kao baba gatara’

S prognozama IMHE tada se, a i sada “obračunao” poduzetnik i matematičar Nenad Bakić. U poduljem osvrtu na Facebooku Bakić je “proščešljao” osnovne skupove podataka koje je IMHE uzeo u obzir radeći prognoza za Hrvatsku.

“Kao što možete vidjeti projekcije im luđački variraju, nakon skoro eksponencijalnog rasta, iduća iteracija bude konstanta (bez rasta uopće) i tako dalje. NARAVNO, ovakvi modeli koji imaju ugrađenu skoro pa eksponencijalnu komponentu ne mogu nikako biti dobri nekoliko mjeseci unaprijed. (…) Zanimljivo je kod tih modela da oni ponekad mogu biti i ‘točni’, baš kao baba gatara, i kako nemamo kôd ne možemo točno naći gdje griješi. Ali ponekad je vrlo očito da je pogrešan, tipa prognozira da će vam dijete biti visoko 6 metara. Moguće je da ako ste jako visoki, dijete bude nisko i obratno, iako je mala šansa, ali to nije realno projicirati, i u tim situacijama bolje je ne prognozirati. Ali ako vam netko kaže da će vam dijete biti visoko 6 metara?

‘Ovo je naprosto loš model’

Tako sam na osnovu raznih aspekata (a bio je i jedan dovoljan) pokazao da je ova iteracija sa zvjezdicom pogrešna i IHME je ispravio na moj poziv. Sad nam pak prognoziraju 2500 umrlih do kraja godine. Ali vrlo malo ako počnemo nositi maske odmah praktički i na WC, te iako predviđaju totalni lockdown (jači nego prije) u prosincu. Zbilja uvjerljivo, zar ne? Ali tu vam neću reći da je očito krivo, jer nesigurnost je ogromna, iako su moje projekcije puno manje. Iako … ovaj zadnji je došao samo par dana nakon predzadnjeg, a možete misliti što bi nas prema njemu čekalo u siječnju, gledajte kako to izgleda.

Poanta je da onome tko ti ponekad prognozira da će ti dijete biti visoko 6 m., pa nakon toga 6 cm., baš ne možeš vjerovati da su mu projekcije točne, odnosno da model ima smisla. Ovo čak nije ni GIGO (garbage in – garbage out), ovo je naprosto loš model”, napisao je Bakić čudeći se što je, kako kaže, IMHE-ov model u Hrvatskoj “dobio fanatičnu sljedbu”.

