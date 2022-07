Bivši olimpijac Nikša Kaleb sudjelovao je kao ronioc u svim fazama gradnje Pelješkog mosta, od pripremnih radnji 2018. godine pa do završnih radova u vikendu koji prethodi svečanosti otvaranja, javlja RTL.

Kaleb je kazao kako je sudjelovao u postavljanju oplata za naglavne ploče na kojima su stupovi.

"Na zadnjem stupu prilikom postavljanja pilota ronili smo u pilotima, rezali na dnu pilota, minirali dno pilota, postavljali vodovodne cijevi, kablove. Bilo je to puno posla i zahtjevno kad se ovako nabroji na brzinu. Sve je bilo dobro organizirano, nije bilo ronilačkih incidenata i posao je bio odrađen", kazao je.

Most puno znači za Hrvatsku

Rekao je da ovo jako puno znači za Hrvatsku. "Krenite 100 kilometara iz Zagreba, 100 kilometara iz Rijeke, završit ćete u Austriji, Mađarskoj, Italiji i zamislite da na toj udaljenosti nemate niti jednu srednju školu. To je taj Pelješac koji ima 100 kilometara na kojem nema ni jedne srednje škole. Sada će ta djeca moći birati škole u Opuzenu, Pločama, Metkoviću, da ne idu u Dubrovnik ili Korčulu", kazao je.

"Znalo se događati da tih stotinjak kilometara koliko nam treba od Metkovića o Dubrovnika da putujemo 3 i pol sata", rekao je.

Prisjetio se i perioda izgradnje, kada je bilo puno komičnih situacija. "Jedan kineski poslovođa Chin me stalno pitao idem li jesti u njihovu kuhinju, a kad sam pristao bio je dogovor da jedem sa štapićima. Trebao sam to naučiti pa mi je stavio vijke i matice na stol da ih hvatam štapićima i stavljam na tanjur. Kad su kineski radnici na kraju smjene počeli ulaziti u kuhinju, kad su me vidjeli kako vježbam počeli su navijati da uspijem", kazao je Kaleb.

Kinezi su vrijedni radnici

Rekao je da je jednom prilikom Marjan Pipenbaher, projektant mosta, tražio da mu snimi život ispod mosta kako bi pokazao da taj most nije samo hrpa željeza i betona nego da je postao dio prirode. "Ispod mosta je cijeli mikrosvijet s ribama, kornjačama, dupinima koji se često mogu vidjeti", kazao je.

Za kineske radnike rekao je da su jako vrijedni. "Stvar je što je njih puno i ako rade 10 sati oni rade 10 sati. Rade sporije od nas, samo što bi mi od 8 sati odradili 2 i zabušavali 6 sati. Kod njih toga nema", kazao je Kaleb.