Međunarodni praznik rada, 1. svibnja u Zagrebu će se tradicionalno, u organizaciji Grada, proslaviti u parku Maksimiru, uz bogat glazbeno-zabavni program te podjelu 30.000 besplatnih porcija graha i 20.000 porcija štrukli.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je pozvao sugrađanke i sugrađane da mu se pridruže na prvosvibanjskoj proslavi. Najavio je da će u sklopu glazbenog programa nastupiti i legende zagrebačke scene - Zdenka Kovačiček, Jimmy Stanić i Drago Diklić.

Uz bogat glazbeno-zabavni program pripremljene su i edukacije za najmlađe. Podjela porcija graha i štrukli počet će od 10,30 sati.

Za prvomajski grah Tomašević je rekao da se priprema po receptu od prošle godine koji se svidio građanima jer je zdraviji i finiji. I ove godine za građane se pripremaju i štrukle, koje su se isto, kako je rekao, na prošlogodišnjoj proslavi pokazale "kao pun pogodak".

Pazit će se i na gospodarenje otpadom, pa će pribor za hranu biti biorazgradiv kako bi imali što manji utjecaj na okoliš.

Program na dvije pozornice

Program za građane svih generacija odvijat će se na dvije maksimirske pozornice. Proslava Praznika rada počet će u osam sati kada kreće glazba s velike pozornice, a u 9,45 program će otvoriti Zagrebački orkestar ZET-a, nakon kojega će nastupiti Akademski muški zbor FER-a i Zli bubnjari.

Zagrepčankama i Zagrepčanima će se u 11,20 sati obratiti gradonačelnik Tomislav Tomašević, a potom slijedi nastup glavnih pjevačkih zvijezda. U središnjem dijelu programa, od 11,30 do 14,30 sati, na velikoj pozornici nastupit će legende domaće glazbene scene - Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Jimmy Stanić &The Boys, feat. Barbara te Drago Diklić i Ante Gelo kvartet.

Na maloj pozornici, tik do ulaza u Maksimir od 10 do 15 sati održavat će se mnogobrojne edukativne radionice i nastupi plesnih skupina koji su organizirani u suradnji sa centrima za kulturu. U blizini male pozornice, građani će od 15 do 17,30 sati moći besplatno sudjelovati na kvizu općeg znanja.