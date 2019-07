PROŠLA JE GODINA DANA OD OLIVEROVE SMRTI: ‘Zvuči nestvarno da ga nema jer je stalno tu, svirat ćemo kao da je s nama’

Sutra će se u Veloj Luci održati koncert povodom godišnjice smrti velikana hrvatske glazbe Olivera Dragojevića

Godinu dana je prošlo otkako nas je napustila glazbena legenda Oliver Dragojević. U njegovu je čast zapaljena 71 baklja, zvonila su zvona Svetog Duje, a morske sirene i stotine brodica ispratile su ga u rodnu Vela Luku. Oliver Dragojević je snimio više od 40 albuma, osvojio 30 Porina, između ostalih i za životno djelo. Posljednji koncert održao je u splitskom HNK, a manje od godinu dana nakon toga na istom je mjestu održana komemoracija.

Običan, a velik, tim riječima ga opisuju oni koji su ga poznavali. Uz njega su bili obitelj, prijatelji i kolege. I godinu dana nakon naježe se dok prizivaju emocije.

“Mi ćemo ga najprije slaviti. Nećemo tugovati jer on ostaje s nama i gore i dolje, koncert će biti u njegovu slavu”, rekao je Tedi Spalato, za RTL. Direktor Splitskog festivala Tomislav Mrduljaš kaže: “Svi su bili s njim na ti, a nisu mu nikad stisnuli ruku, a sve zato što je on ušao u živote naše i živote ljudi i obojao te živote sa svojim pjevanjem.”

Koncert njemu u čast

Posljednji pozdrav Oliveru uputio je cijeli državni vrh, a 31. kolovoza 2018. proglašen je Danom nacionalne sućuti. A njemu u čast na godišnjicu smrti u Veloj Luci će sutra biti veliki koncert. Nastupit će i njegovi Dupini. Goran Franić Njoko s njim je prvi put svirao dave 1976. godine.

“Slušajte, ja to još ne mogu shvatiti. Evo gledam slike njegove, on pjeva, šali se. Teško je to uopće i prihvatiti. I sad ćemo se naći na njegovom koncertu. Svi njegovi dragi prijatelji i pjevači. Privilegija je bila moja i Dupina što smo radili s njim”, kaže Franić.

Brijačnica u kojoj se brijao sad je mjesto puno Oliverovih slika i uspomena, a njegov prijatelj Boris Gugić Brico kaže: “Ne možeš ga zaboraviti jer kad otvorim butigu odmah ti dođe. Najviše ga pamtim po noćnom pjevanju, stali bismo ispred kafića u Bate i onda bismo pjevali oko dva, tri u noći. I to mi je nekako bilo naj”.

Pjevao za druge

Imao je i neobičan smisao za humor. Pjevao je u Parizu, Tokiju, New Yorku, Moskvi. S velikima i malima i uvijek za druge. A sutra će drugi pjevaju njemu u čast.

“Skupili smo se već sinoć, već se jučer osjetila njegova energija, svirali smo do dugo u noć i mislim da u toj tuzi, bit će lijepo, kroz glazbu i prijateljstvo okupili smo se za Olivera. To je i jedini naš poriv bio, da se napravi intimistički koncert i da se prisjetimo našeg frenda. Nama glazbenicima jako fali, zvuči nestvarno da ga nema jer je stalno tu. Vela Luka je mala i on je bio dosta jednostavan i zato smo i odlučili da bude tako jednostavno i kroz glazbu posvećeno njemu. Teško da itko njegove pjesme može izvesti kao on, ali svirat ćemo kao da je on s nama na bini”, poručio je Ante Gelo, jedan od organizatora koncerta, glazbenik, Oliverov prijatelj i dugogodišnji suradnik.