Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za siječanj 2022. iznosila je 8 528 kuna, što je porast za 5,5 % u odnosu na siječanj 2021. kada je iznosila 8 083 kune, te porast za 15,4 % u odnosu na siječanj 2019., kada je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome iznosila 7 389 kuna.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za siječanj 2022. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina u iznosu od 13 681 kunu, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda u iznosu od 4 877 kuna.

Najviša plaća isplaćena u sektoru Vađenje sirove nafte

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za siječanj 2022. iznosila je 11 887 kuna, što je porast za 6,4 % u odnosu na siječanj 2021. kada je iznosila 11 176 kuna, te porast za 14,6 % u odnosu na predpandemijski siječanj 2019., kada je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome iznosila 10 371 kunu.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama za siječanj 2022. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 20 328 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 6 219 kuna.

Najveći porast bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2022. u odnosu na siječanj 2021. ostvaren je u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 48,0 %. U promatranome razdoblju najveći pad bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama ostvaren je u djelatnosti Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda za 4,6 %.

Zabilježen porast prosječnih bruto plaća

U okolnostima pandemije bolesti COVID-19, u siječnju 2022. u odnosu na predpandemijski siječanj 2019. u Gradu Zagrebu zabilježen je porast prosječnih bruto plaća u svim područjima djelatnosti, osim u području djelatnosti S (Ostale uslužne djelatnosti), gdje je zabilježen pad za 1,8 %.

U razdoblju od studenoga 2021. do siječnja 2022. prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 8 598 kuna, što je porast za 6,6 % u odnosu na isto razdoblje lani (studeni 2020. – siječanj 2021.), dok je prosječna mjesečna bruto plaća u razdoblju od studenog 2021. do siječnja 2022. iznosila 11 871 kunu, što je porast za 5,4 % u odnosu na razdoblje od studenoga 2020. do siječnja 2021.