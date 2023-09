Vlada će sutra objaviti novi paket mjera, a kako RTL neslužbeno doznaje - mogla bi se proširiti lista zamrznutih cijena namirnica koja se do sada odnosila na osam prehrambenih proizvoda, prenosi Danas.hr. Osim toga, razina pomoći građanima i dalje će biti ista, a veliki poduzetnici mogli bi ostati bez subvencija za struju.

Premijer Andrej Plenković održao je sastanak i s bankarima, a iz udruge banaka otkrili su da nije bilo riječi o dodatnom porezu na ekstra profit bankama. One će, naime, početi podizati kamatne stope na štednju, no kamate na kredite neće se podizati, barem do druge polovice iduće godine.

"Kamatne stope na kredite poduzećima se neće dizati barem do druge polovice sljedeće godine. Kreće podizanje kamatnih stopa na depozite, a onda na kredite tek u drugoj polovici iduće godine i to vrlo slabim intenzitetom", kazala je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

"Kada govorimo o ukupnim stambenim kreditima, moramo biti svjesni činjenice da dvije trećine hrvatskih građana već ima fiksnu ili kombiniranu kamatnu stopu, to točno znači da se njima neće ništa dogoditi", dodala je Perko.

