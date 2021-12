Neugodni sraz Mostovih Mire Bulja i Nine Raspudića s SDP-ovim šefom Peđom Grbinom na posljednjoj sjednici Sabora prije zimske stanke, mogao bi imati dalekosežnije posljedice. Sinjski HDZ, u valu napada na Most, zabrinut je većinom koja u Gradskom vijeću daje potporu gradonačelniku Bulju.

Ključna ruka

Naime, taj bi incident mogao dovesti u pitanje prešutnu koaliciju Mosta i jedinog SDP-ovog zastupnika u Gradskom vijeću, Nikole Vučkovića. Prije svake njegove suglasnosti, kako piše Slobodna Dalmacija, bilo je političke trgovine, jer je Most redovito prihvaćao Vukovićeve amandmane, za koje bi im on dao potrebnu desetu ruku. No, svima je jasno da je Raspudićev nasrtaj na Grbina bio na rubu fizičkog obračuna.

"Ostaje vidjeti hoće li sinjski SDP, dok mu čelnici Mosta na državnoj razini prijete i umalo tuku predsjednika, u Sinju postati žetončić Mire Bulja", navode iz sinjskog HDZ-a.

No, pritom valja istaknuti da su se i oni na mnogim lokalnim i županijskim razinama poslužili istim rješenjem kako bi došli na vlast. Odgovor na njihovo pitanje će biti jasan već u srijedu, kad će se okupiti Gradsko vijeće kako bi glasalo za Buljev prijedlog proračuna za 2022. Dakle, Bulju ruka SDP-ovca Vučkovića nikad nije bila potrebnija.

Sinjski SDP ne voli Grbina

Olakotna okolnost Bulju je činjenica da sinjski SDP-ovci ne simpatiziraju Grbina. Zato je upitno kako će se on postaviti prema suradnji svoje stranke s Mostom na lokalnoj razini. Zasad nije poznato hoće li tražiti od Vučkovića da ne digne ruku za proračun ili će odluku prepustiti sinjskoj podružnici.

"Istina je da je SDP-ov vijećnik uglavnom glasovao za naše prijedloge. S prijedlogom proračuna pred Gradsko vijeće idem bez ikakvog straha. Ako svih 10 vijećnika koji nisu s naše liste rušenjem proračuna žele izazvati izbore, od toga ne bježim. Poznato mi je, međutim, da dobar dio njih ne želi na izbore i upravo s te strane mi stižu signali da za proračun mogu računati i na njihovu ruku. Naravno da njihova imena ne mogu otkriti", poručio je gradonačelnik Bulj.