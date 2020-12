PROPUSNICE VRIJEDE ZA ‘OBIČNE SMRTNIKE’, ALI NE I ZA POLITIČARE: Jeste li znali da saborski zastupnici mogu putovati bez njih?

Osobe koje definitivno nemaju nikakvih briga oko propusnica su saborski zastupnici

Od utorka 22. prosinca građani koji misle putovati iz županije u županiju morat će imati propusnicu. Premda se svi detalji još ne znaju i Stožer ih treba objaviti službeno danas na pressici u 11 sati, poznato je da će u drugom valu biti teže doći do propusnica jer će ih se manje izdavati.

Podsjetimo, tijekom prvog vala, točno nakon potresa u Zagrebu, mnogi su iz metropole “pobjegli” u vikendice na more ili kod rodbine diljem zemlje i zato je Stožer uveo propusnice koje su omogućavale kretanja kroz županije. No, bilo je i tu nisa propusta kao što je onaj kada su se građani mogli sa svojim podacima ulogirati u rubrike poslodavaca, poljoprivrednici nisu mogli do stoke, u Čakovci nisu mogli iz jednog dijela grada u drugi itd.

No, kako piše 24sata, osobe koje definitivno nemaju nikakvih briga oko propusnica su saborski zastupnici.

Ne trebaju propusnice, putuju sa zastupničkom iskaznicom

“Jedan kolega mi je rekao da to ne vrijedi za nas saborske zastupnike i tu sam poludjela. Zakoni trebaju biti po mjeri čovjeka, svakog hrvatskoga građanina, a bilo kakva represija koja nije utemeljena mora jednako vrijediti za svakoga”, rekla je Karolina Vidović Krišto, zastupnica Domovinskog pokreta.

Kako piše 24sata, zastupnici nisu trebali propusnice niti tijekom prvog vala na proljeće nego su putovali sa zastupničkom iskaznicom.

“Hrvatski sabor zastupnicima ne izdaje posebne dozvole, za dolazak na sjednicu služi im njihova zastupnička iskaznica. Tako je dogovoreno sa Stožerom”, rekla je tada glasnogovornica Sabora.

