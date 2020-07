STIŽU PODACI PO ŽUPANIJAMA, NIJE DOBRO: U Osječko-baranjskoj čak 50 novozaraženih; Stožer donio nove odluke za granice i nošenje maski

Zbog dnevnog povećanja broja novozaraženih osoba, Hrvatska je uvela nove epidemiološke mjere koje se tiču organizacije većih okupljanja te prelaska granice za državljane trećih zemalja

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 116 novooboljelih i dvoje preminulih

HZJZ je uveo strože mjere za ulazak državljana trećih zemalja u Hrvatsku

Brazil bilježi rekordan broj preminulih, a SAD novozaraženih osoba

STANJE PO ŽUPANIJAMA:

Grad Zagreb: –

Zagrebačka županija: –

Krapinsko-zagorska županija: –

Varaždinska županija: –

Međimurska županija: –

Bjelovarsko-bilogorska županija: Nema novih slučajeva

Koprivničko-križevačka županija: –

Virovitičko-podravska županija: 1 novi slučaj

Osječko-baranjska županija: 50 novih slučajeva

Vukovarsko-srijemska županija: –

Brodsko-posavska županija: –

Požeško-slavonska županija: –

Sisačko-moslavačka županija: –

Karlovačka županija: –

Primorsko-goranska županija: –

Istarska županija: 4 nova slučaja

Ličko-senjska županija: –

Zadarska županija: Sedam novih slučajeva

Šibensko-kninska županija: –

Splitsko-dalmatinska županija: –

Dubrovačko-neretvanska županija: –

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Od ponedjeljka obvezno nošenje maski

10:48 – Nacionalni stožer civilne zaštite donio je jučer odluku o “nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski”, koja stupa na snagu od ponedjeljka, 13. srpnja.

Odlukom se uvodi obvezno nošenje maski za vrijeme trajanja epidemije. Maske moraju nositi zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjeti dopušteni, vozači i putnici u prijevoznim sredstvima javnog prometa, zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama, zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka idruge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

50 novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

10:45 – U posljednja 24 sata u Osijeku testirano je 174 uzoraka od kojih je čak 50 pozitivnih na Covid-19 što je najveća brojka od početka pandemije. Od toga čak je 42 iz Đakova (37 časne sestre iz samostana), četiri iz Osijeka i po jedna iz Belog Manastira, Belišća, Tenje i Višnjevca.

Ukupno je 329 aktivnih slučajeva koronavirusa u Osječko-baranjskoj županiji. Hospitalizirano je 27 osoba, 5 više nego jučer. 2 osobe su na respiratoru. U samoizolaciji su 762 osobe, 44 više nego jučer. Policija nije zabilježila kršenja mjera samoizolacije, priopćili su iz Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije na konferenciji za medije.

Mobilna COVID-19 aplikacija stiže u RH do kraja mjeseca

10:29 – Mobilna aplikacija Covid-19 za evidenciju kontakata u Hrvatskoj u fazi je testiranja i u procesu odobravanja za objavu na trgovinama aplikacija Google Trgovina Play i Apple App Store, odgovoreno je jučer Jutarnjem listu iz tvrtke APIS čiji stručnjaci rade na izradi hrvatske verzije aplikacije. Također su ponovili da će aplikacija biti objavljena ovog mjeseca. Kako su rekli u APIS-u, aplikacijaje u nadležnosti Ministarstva zdravstva koje je zaduženo za njezino predstavljanje i aktiviranje. Ime aplikacije bit će objavljeno prilikom njezina predstavljanja, navodi dnevnik u broju od subote.

Korištenje aplikacije u susjednoj Sloveniji jučer je odobrio tamošnji parlament. Zasad nije poznato hoće li i u Hrvatskoj biti predložen posebni zakonski okvir za korištenje aplikacije koji bi morao odobriti i Sabor. Da bi aplikacija u Hrvatskoj uopće mogla raditi prilikom posljednjeg ažuriranja operativnih sustava na Android i iPhone telefonima u postavke telefona je “ubačena” podloga za rad aplikacije u Hrvatskoj. Na iPhoneu taj alat se naziva “izrada log zapisa za praćenje izloženosti bolesti Covid-19”, dok je na Android telefonima pod nazivom “praćenje izloženosti Covid-19″.

Ovo ažuriranje korisnici pametnih telefona u Hrvatskoj ne mogu koristiti dok nema aplikacije, ali su uredaji spremni za njezino instaliranje i korištenje. Kao što je već prije najavljeno, hrvatska aplikacija funkcionirat će na potpuno dobrovoljnoj bazi. Svaka akcija bit će dobrovoljna čak i to da osoba koja je zaražena to i upiše u aplikaciju, što je glavni preduvjet da se njezini kontakti upozore da su bili , u doticaju s njom. Putem aplikacije neće biti moguće geolociranje vlasnika mobitela, donosi Jutarnji list.

4000 Nijemaca se prijavilo za testiranje cjepiva

10:28 – Oko 4000 volontera prijevilo se da sudjeluje u istraživanju pronalaska cjepiva za koronavirus u sveučilišnoj bolnici u Tuebingenu. “To je prava luksuzna situacija, za razliku od uobičajenih kliničkih ispitivanja”, rekao je u petak direktor studije Peter Kremsner. “Inače imamo problem s pronalaskom dovoljno testnih subjekata.”

Klinička studija započela je u sveučilišnoj klinici sredinom lipnja, kako bi se testirala tolerancija na cjepivo koje je razvila biofarmaceutska kompanija CureVac iz Tuebingena. Otad, oko 50 ljudi je primilo lijek. Prema Kremsneru, nisu se pojavile neuobičajene nuspojave. Dosad je sve bilo u redu, Kremsner je rekao, dodavši da studija nije otkrila senzacionalne ili zabrinjavajuće detalje. Neće moći sudjelovati svi koji su se prijavili. Ukupno će cjepivo primiti 168 ljudi, uz Tuebingen, također u centrima u Ghentu u Belgiji te Hanoveru i Münchenu. Kliničko ispitivanje je takozvana faza 1. Ako bude uspješno, uslijedit će ispitivanja sa znatno većim brojem testova.

CureVac radi na takozvanim mRNA cjepivima. mRNA je tip glasničke RNK koja sadržava gradivne instrukcije za izgradnju proteina. Za svoje cjepivo, znanstvenici CureVaca omogućili su mRNA-u gradivne instrukcije za protein koronavirusa Sars-CoV-2. Nakon cijepljenja, ljudske stanice stvaraju ovaj protein, koji tijelo prepoznaje kao strani. Tijelo stvara antitijela i druge imune stanice protiv njega.

Sedmero novozaraženih u Zadarskoj županiji

10:10 – “Sedam je novooboljelih osoba na području Zadarske županije. Dvije osobe povezane su s nedavnim vjenčanjem, a ostale osobe zarazile su se na nekom drugom mjestu. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 126 osoba, a nalazi svih testiranih osoba iz Doma umirovljenika i vrtića su negativni. Tijekom jučerašnjeg dana u Opću bolnicu Zadar zaprimljena su tri bolesnika, tako da su na COVID-1 odjelu OB Zadar sada ukupno hospitalizirane četiri osobe. Njihovo stanje za sada je stabilno. Ukupno su na zadarskom području 43 oboljele osobe”, priopćili su iz Stožera Zadarske županije.

U Istri četiri nova slučaja zaraze

9:58 – “Tijekom protekla 24 sata, uzorkovanjem na terenu i u Općoj bolnici Pula, uzeto je 168 uzoraka briseva. Ispitivanjem u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, potvrđeno je četvero pozitivnih. Kod dvije osobe radi se o kontaktu s već pozitivnom osobom. Za jednu osobu je obrada u tijeku. U četvrtom slučaju radi se o štićenici Doma za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc”, Umag”, poručili su iz Stožera civilen zaštite Istarske županije.

Poručili su i kako su koronavirus štićenici Doma otkrili tijekom pregleda zbog osnovnih zdravstvenih problema, a u zarazu su posumnjali nakon mjerenja temperature. U tijeku je epidemiološka obrada, izvid i uzimanje uzoraka te poduzimanje protuepidemijskih mjera u Domu za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” u Umagu.

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:33 – “Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema novozaraženih osoba koronavirusom. U protekla 24 sata testirano je 46 osoba. Za 44 osobe stigli su negativni nalazi, a za dvije osobe nalazi se još očekuju”, poručili su iz tamošnjeg Stožera.

Plenković: ‘Aplikacija za praćenje kontakata stiže za 10-ak dana’

9:30 – Na jučerašnjem sastanku hrvatskog i slovenskog premijera, Andreja Plenkovića i Janeza Janše, istaknuto je kako je Slovenija zadovoljna što će Hrvatska uvesti strože epidemiološke mjere na granicama. Janša je istaknuo i da bi se Slovenija, prema vlastitim kriterijima našla na svojoj “žutoj listi”, dok je Plenković istaknuo kako se oko 92.000 slovenskih turista na našoj obali mogu osjećati sigurno, piše Večernji.

Dvojica premijera dogovorila su svakodnevne kontakte epidemiologa i stručnjaka te razgovore o lakšem prijelazu granice hrvatskih državljana, a Plenković je najavio nove mjere te aplikaciju za praćenje građana za koje se sumnja da su bili izloženi koronavirusu.

“Aplikacija za praćenje kontakata, koja će biti kompatibilna ne samo sa slovenskom, već će funkcionirati diljem EU, stiže za 10-ak dana i bit će u skladu sa svim pravilima za zaštitu podataka”, poručio je Plenković iz Otočca ob Krki.

Beroš nastoji sniziti cijene testiranja

9:24 – Ministar zdravstva, Vili Beroš jutros je na Facebooku poručio kako će pokušati osigurati prihvatljivije cijene testiranja za građane. Testiranje u zdravstvenim ustanovama za osobe koje nemaju simptome košta i do 1500 kuna, a serološki se testovi mogu obaviti po cijeni od oko 150 kuna

“Testiranje na Covid-19 za sve hrvatske građane, kod kojih prema procjenama epidemiologa postoje indikacije, u potpunosti je besplatno. U Hrvatskoj se koristi jedan od najboljih testova s vrlo visokim postotkom pouzdanosti. On jest nešto skuplji, ali važna nam je točnost rezultata. Za sve građane koji se, zbog svojih potreba, žele testirati, pokušat ćemo osigurati što prihvatljivije cijene testiranja”, napisao je Beroš.

Novozaraženi muškarac u Virovitičko-podravskoj županiji

9:05 – Na konferenciji za medije Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije iznio je podatke o epidemiji na tom području. Priopćili su da je u županiji zabilježena još jedna COVID-pozitivna osoba.

“Imamo još jednu pozitivnu osobu. Svi kontakti od jučer oboljele osobe su negativni, uključujući obitelj i kolege s posla, što je dobar znak. Novopozitivna osoba je muškog spola, 53 godine života, koja ima blaže simptome bolesti, povišenje temperature i probleme respiratornog trakta, liječi se ambulatno i u kućnoj je izolaciji. U samoizolaciji je 38 osoba, tri člana obitelji i 35 suradnika s posla, s time da je predviđeno da ćemo testirati devet najbližih kontakata”, poručio je županijski epidemiolog Miroslav Venus.

Dodao je da oba slučaja svoje podrijetlo vuku s jedne maturalne zabave.

Odluka o prelasku hrvatske granice za državljane trećih zemalja

8:30 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza osobama iz trećih zemalja. Ona se ne odnosi na državljane EU niti na zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranične radnike, prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno, diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija, putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja i osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog, a koji žive u trećim zemljama.

Svi državljani trećih zemalja koji dođu u Hrvatsku, a koji putuju radi školovanja i osoba koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog, moraju proći obveznu 14-dnevnu samoizolaciju, koja se može skratiti na sedam dana ako o svome trošku naprave PCR test na koronavirus i dobiju negativan nalaz.

Mjera samoizolacije se ne odnosi na državljane trećih zemalja zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranične radnike, prijevoznike robe i drugo prometno osoblje, diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija, putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, ako u roku od 12 sati napuste državu pod uvjetom da ih država u koju ulaze želi primiti.

No, one moraju imati negativan nalaz PCR testa ne stariji od 48 sati, a u samoizolaciju će ići samo ako je njihov nalaz pozitivan. Tijekom samoizolacije osobe su dužne pridržavati se svih općih epidemioloških mjera HZJZ-a.

Šestorica nogometaša Crvene Zvezde pozitvna na koronavirus

8:20 – Srpski nogometni prvak Crvena zvezda objavio je kako je šest nogometaša toga kluba pozitivno na koronavirus te će stoga propustiti prvu fazu priprema za novu swezonu.

“Crvena zvezda želi obavijesti javnost da su poslije testiranja igrača na koronavirus, pred početak ljetnih prirpema, pozitivan nalaz dobila šestorica nogometaša – Srđan Spiridonović, Veljko Nikolić, Strahinja Eraković, Marko Gobeljić, Branko Jovičić i Dušan Jovančić. Važno je istaknuti da su svi ostali igrači testirani i da su dobili negativan nalaz, odnosno da nemaju koronavirus. Crvena zvezda poduzima sve potrebne mjere zaštite i nastavit će to činiti. Također, obavještavat ćemo javnost i ubuduće o svim potrebnim detaljima borbe protiv koronavirusa ukoliko ih, naravno, bude”, stoji u priopćenju kluba.

Otvoren Eiffelov toranj

8:19 – Posjetitelji Eiffelovog tornja ponovno mogu uživati u piću na njegovoj ljetnoj terasi, koja se otvorila ovaj tjedan i s koje se pruža prekrasan pogled na Pariz pod toplim, plavim nebom. Toranj se zatvorio u ožujku zbog izbijanja pandemije koronavirusa, što je njegov najduži period neaktivnosti od Drugog svjetskog rata, no otvorio se za javnost 25. lipnja 2020. Terasa tornja, koja se pruža na 57 metara iznad tla, ima kafić i može ugostiti 300 do 350 ljudi tijekom DJ seta koji će održati svaki četvrtak i petak navečer do 28. kolovoza, rekao je Patrick Branco Ruivo, generalni direktor Eiffelova tornja.

Eiffelov toranj obično godišnje posjeti oko 7 milijuna posjetitelja, od čega je 75 posto stranaca. No s obzirom na to da putovanja iz inozemstva tek trebaju otpočeti nakon mjera koje su uvedene da bi se usporila pandemija, očekuje se da će u bliskoj budućnosti većina posjetitelja biti iz Francuske.

Rekordno povećanje novozaraženih u Victoriji

8:18 – Druga najnaseljenija australska država Victoria u subotu je izvijestila o najvećem povećanju broja novozaraženih koronavirusom i upozorila da će se stanje još više pogoršati prije nego što se počne smirivati, dok počinje prvi vikend šestotjedne potpune karantene. Država Victoria zabilježila je 216 novih slučajeva zaraze koronavirusom u 24 sata, do subote ujutro, što je manje nego prethodnoga dana, kada je bilo 288 slučajeva, ali je još uvijek riječ o jednome od najvećih povećanja broja zaraženih u bilo kojem dijelu zemlje otkako je pandemija počela.

U glavnome gradu Victorije Melbournu uvedena je ovoga tjedna potpuna karantena zbog zabrinutosti da je lokalna transmisija bolesti uzrokovala drugi val virusa. Vlasti su dotad većinu slučajeva novozaraženih pripisivali povratku iz inozemstva.

“Bit će još gore, prije nego što se situacija počne smirivati”, rekao je premijer Victorije Daniel Andrews na konferenciji za novinare prenošene na televiziji. “Bit će sve više novih slučajeva. Virus će biti s nama još mjesecima”, rekao je Andrews dodavši da je situacija izazovna. “Strategija će biti uspješna samo ako svi odigramo svoju ulogu”, dodao je.

U Victoriji je bilo 100 odvojenih žarišta, rekao je ministar zdravstva Brett Sutton na konferenciji za novinare. Australija je izbjegla velik broj preminulih od Covida 19 zahvaljujući zatvaranju granica i karanteni u ožujku. Zemlja je zabilježila 9200 zaraza i 107 smrtnih slučajeva. Ostale australske države počele su popuštati mjere kretanja, ali su postrožile kontrole na granicama prema Victoriji. Država u kojoj živi 25 milijuna ljudi prva je od svojih stanovnika zatražila da nose maske. Premda još nema dokazanog cjepiva ili lijeka za koronavirus, Australija je privremeno dopustila korištenje remdesivira za liječenje koronavirusa, pridruživši se SAD-u i Europskoj komisiji, koje su ga uvjetno odobrile.

Broj umrlih u Brazilu prešao 70.000

8:16 – Broj umrlih od Covida 19 u Brazilu u petak je prešao 70 tisuća, a u posljednja 24 sata u toj je zemlji od koronavirusa umrlo 1214 osoba, objavilo je ministarstvo zdravstva. U najvećoj latinoameričkoj državi od koronavirusa umrlo je ukupno 70.398 ljudi, a zaraženo ih je više od 1,8 milijuna, s 45.048 novih slučajeva u samo jednom danu, pokazuju brojevi za koje znanstvena zajednica pretpostavlja da su mnogo veći.

Zemlja od 212 milijuna stanovnika ima najveći broj zaraženih i preminulih u svijetu poslije SAD-a. Država Sao Paulo na jugoistoku Brazila najteže je pogođena i ima više od 17 tisuća mrtvih od više od 360 tisuća zaraženih, slijedi Rio de Janeiro s više od 11 tisuća mrtvih na gotovo 130 tisuža zaraženih. To nije spriječilo te dvije države da nedavno pokrenu postupno vraćanje u normalu i počnu otvarati kafiće, barove, restorane i prodavaonice.

Virusom se zarazio i šezdesetpetogodišnji predsjednik Jair Bolsonaro koji tvrdi da se osjeća “jako dobro” zahvaljujući uzimanju hidroksiklorokina, za koji nije nedvojbeno dokazano da ima povoljan učinak.

SAD zabilježio 62.500 novozaraženih

8:15 – Sjedinjene Države zabilježile su u petak više od 62.500 novozaraženih koronavirusom, što je rekordno povećanje treći dan zaredom. Rekordno povećanje broja novozaraženih Covidom 19 zabilježile su države Aljaska, Georgia, Louisiana, Montana, Ohio, Utah i Wisconsin. Broj novozaraženih naglo se povećao i na Floridi, gdje je zabilježeno više od 11 tisuća novih slučajeva, dok Walt Disney co. ne odustaje od planova za ponovno otvaranje tematskog parka u Orlandu. Tvrtka Walt Disney Co. priopćila je da će se tematski park u Orlandu otvoriti u subotu za ograničen broj posjetitelja, uz obavezu mjerenja temperature i nošenja maski za sve zaposlenike i posjetitelje te ukidanje parada, vatrometa i drugih događaja koji privlače velik broj ljudi.

Glavna zdravstvena savjetnica Disneya rekla je ovaj tjedan da vjeruje da će brojne mjere koje je kompanija razvila u suradnji sa stručnjacima omogućiti sigurnost posjetiteljima parka. Približno 19 tisuća ljudi, uključujući i neke zaposlenike tematskoga parka, potpisalo je peticiju kojom od Disneya traži odgodu ponovnoga otvorenja. Sindikat koji predstavlja 750 izvođača u Disney Worldu podignuo je tužbu protiv kompanije u kojoj tvrdi da se njihove članove kažnjava zbog zahtjeva sindikata da ih se testira na Covid 19. Glasnogovornica Disneya rekla je da će se Disney World otvoriti bez izvođača jer predstavnici sindikata glumaca nisu bili dostupni za nastavak razgovora. Drugih sedam sindikata postiglo je s Disneyem dogovor o povratku na posao. Drugi tematski parkovi otvorili su se u Orlandu u lipnju, uključujući SeaWorld.

Florida je u petak zabilježila 11.433 novih slučajeva koronavirusa, priopćilo je ministarstvo zdravstva te države, što je gotovo rekordan broj. Florida ne otkriva broj hospitaliziranih osoba oboljelih od Covida 19, ali je početkom tjedna pedesetak bolnica izvijestilo da su im odjeli za intenzivnu njegu puni. Ovoga je mjeseca Florida imala više novih slučajeva zaraze koronavirusom u danu od bilo koje europske države na vrhuncu pandemije. Postotak pozitivnih na koronavirus, 19 posto testiranih, najviši je u SAD-u.

Premda su mišljenja Amerikanaca o ponovnom otvaranju škola i ureda te nošenju maski u javnosti sve više podijeljena, gotovo svi zdravstveni stručnjaci slažu se s time da je nošenje maski jedan od najučinkovitijih načina sprječavanja prijenosa virusa, od kojega je umrlo više od 133 tisuće Amerikanaca. SAD imaju više od tri milijuna potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše na svijetu, te najveći broj umrlih od te bolesti, što povećava strah da će bolnice biti pretrpane.