PROPAST SOCIJALNE POLITIKE U HRVATSKOJ: Ovo su najveći ‘failovi’ ministrice Nade Murganić

Dotična ministrica najviše se “proslavil” izjavom: “Tako vam je to u braku”

Novi Zakon o udomiteljstvu koji je naišao na brojne kritike, iznenadna ostavka državnog tajnika u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike Marina Strmote, izjave ministrice Nade Murganić koje su izazvale lavinu kritika javnosti te ratifikacija Istanbulske konvencije obilježile su socijalnu politiku u godini na izmaku, a zahtjevi za ostavkom ministrice, nakon prošlogodišnjih, nastavili su se nizati i ove godine.

Zakon o udomiteljstvu koji je izazvao prijepore u vladajućoj koaliciji izglasan je u prosincu u Hrvatskom saboru, a omogućit će obavljanje udomiteljstva kao zanimanja i specijaliziranog udomiteljstva za najtežu kategoriju korisnika uz odgovarajuću naknadu za rad udomitelja, te bi se trebala osigurati deinstitucionalizacija djece i odraslih koji su na smještaju u ustanovama, te poboljšati kvaliteta usluge skrbi u udomiteljskim obiteljima.

Zastupnici HNS-a koji su podršku tom zakonu uvjetovali usvajanjem amandmana po kojemu bi istospolni i neformalni životni partneri imali mogućnost udomljavanja djece bili su suzdržani u glasovanju, a ranije su najavili da će tražiti preispitivanje ustavnosti takvog zakona. Oporba nije sudjelovala u glasovanju prosvjedujući protiv načina na koji funkcionira vladajuća većina.

Oporba: Zakon “politički uškopljen”, a djeca “stavljena na čekanje”

Rasprave o Zakonu o udomiteljstvu svodile su se uglavnom na svjetonazorske razlike o tome trebaju li istospolni i neformalni životni partneri imati mogućnost udomljavanja djece, pri čemu su iz oporbe, kojoj se u tom zahtjevu pridružio i vladajući HNS, pljuštale optužbe na račun HDZ-a da je zakon “politički uškopljen”, a djeca “stavljena na čekanje”.

Iz lijevo-liberalnog dijela oporbe su zakon žestoko kritizirali taj zakon jer smatraju da diskriminira udomitelje prema spolnoj orijentaciji te su upozoravali da će takvo zakonsko rješenje, ako već prije na padne na Ustavnom sudu, sigurno pasti na Europskom sudu za ljudska prava.

Da u konačnom prijedlogu Zakona o udomiteljstvu uključe istospolne životne partnere u definiciju udomiteljske obitelji pozivala je udruga Dugine obitelji, a za tu opciju zalagale su se i tri pravobraniteljice – pučka, za osobe s invaliditetom te za djecu.

Izmjenama zakona dječji doplatak ima dodatnih 150.000 djece u Hrvatskoj

Od početka srpnja dječji doplatak ima dodatnih 150.000 djece u Hrvatskoj. Naime, Hrvatski sabor prihvatio je izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu kojim se dohodovni cenzus kao uvjet za stjecanje prava na dječji doplatak povećava sa 50 na 70 posto proračunske osnovice, što znači da se i povećava obuhvat djece kojoj pripada to pravo.

Doplatak se koristi od trenutka rođenja, a ne od podnošenja zahtjeva. Pravo na doplatak imaju i srednjoškolci koji se obrazuju pet godina. Širi se i krug potencijalnih korisnika pronatalitetnog dodatka od 500 kuna, koji će se dobivati za treće i četvrto dijete.

Tako vam je to u braku

Izjava ministrice vezano za povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv svojeg supruga požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića – da su “trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa” te “to vam je tako u braku” izazvale su lavinu negativnih reakcija javnosti, a saborska oporba zatražila je njezinu smjenu.

“To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila”, kazala je Murganić novinarima.

Upitana je li čudno što je Tomašević odlučila povući optužnicu i je li bilo pritisaka, odgovorila je da ne može ona procjenjivati da li je to čudno ili nije. “Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa”, dodala je.

Murganić se nakon toga ispričala i ustvrdila da ju je javnost krivo shvatila. Premijer Andrej Plenković je stao iza svoje ministrice i ovaj put te je još jednom izbjegla smjenu. “Mislim da ta izjava nije bila najsretnija, naprotiv. Ali što se tiče same teme suzbijanja nasilja u obitelji i netoleriranja, tu je naša pozicija vrlo jasna i čvrsta. I mene osobno i svih članova Vlade”, kazao je Plenković.

Ostavka državnog tajnika Marina Strmote zbog “velikog folklora koji poduzima ministarstvo”

Državni tajnik za demografiju u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marin Strmota na konferenciji za novinare nakon sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju Hrvatske podnio je početkom godine ostavku nazvavši Vladine mjere demografske politike “folklorom i neozbiljnima”, i to pred iznenađenom ministricom Nadom Murganić, koja je podnošenje ostavke prokomentirala kao “nestrpljenje mladog čovjeka”.

Ministrica Murganić na pitanje novinara odgovorila je kako nije znala da će Strmota podnijeti ostavku i ocijenila to kao posljedicu temperamenta, mladosti i “možda određenih pritisaka”.

Ratificirana konvencija koja je izazvala burne rasprave i prosvjede

Hrvatski sabor potvrdio je u travnju Konvenciju Vijeća Europe o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija.

Konvencija je izazvala višesatne rasprave u Saboru, prosvjede za i protiv diljem zemlje, skupljanje potpisa za referendum protiv Konvencije, za što je ustanovljeno da nije sakupljeno dovoljno potpisa, a sve zbog tvrdnji da se njome uvodi pojam rodne ideologije.

Ministrica Murganić – udomljeno dijete na jedan dan

Ministrica Murganić simbolično je bila u ulozi djevojčice u udomiteljskoj obitelji Britvec u Bakru obilježavajući tako Svjetski dan djece. Ministrica Murganić u ulozi djeteta sudjelovala je u pripremi princes-krafni te je uz degustaciju razgovarala s djecom. U Centru za pružanje usluga u Zajednici “Izvor” okušala se u oslikavanju keramike te je s djecom korisnicima tog centra u predstavi “Ježeva kućica” odigrala ulogu poštara.

Ministrica je, između ostalog, predstavila projekt “Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” kojim se želi pridonijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića.